Amparo Grisales le respondió a Claudia López y encendió un debate en redes sociales: “Respire”

Los ánimos en las redes sociales están muy caldeados. Recientemente, el político y periodista Germán Navas Talero hizo una propuesta en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no cayó muy bien en Twitter y que significó el rechazo tanto de seguidores como de detractores de la mandataria distrital.

Navas Talero dijo que había que recolectar dinero para comprar un silenciador y callar a López, esto le significó también una respuesta aireada por parte de la alcaldesa, quien dijo que ese era el sueño de un machista y misógino.

Claudia López le respondió a Germán Navas Talero. - Foto: @ClaudiaLopez

Claudia López aprovechó para decir que este era el momento para que las mujeres trabajaran en pro de un cambio y que a ellas el marido no las puede seguir amenazando con el hecho de que deben hacer caso o “le quitó la plata”. La pelea entre los políticos ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Tuvo tanto eco que hasta Amparo Grisales reaccionó.

La llamada diva de Colombia dijo que la alcaldesa debería tomarse un respiro antes de hablar y debe recordar que es la máxima autoridad de la capital. También afirmó que ese comparativo que hizo entre el marido y el Metro de Bogotá no tenía nada que ver. La jurado de ‘Yo me llamo’ salió en defensa de los hombres que sí son caballerosos e hizo un llamado a que no se les siga estigmatizando a ellos. “No todos son machistas ni misóginos”.

Amparo Grisales- le respondió un tweet a Claudia López. - Foto: @Amparo_Grisales

Los comentarios, como era de esperarse, empezaron a relucir de forma inmediata. Algunos le dieron la razón a la actriz diciendo que la alcaldesa se escondía detrás de un feminismo sin bases e inexistente, pero otros le pidieron a Grisales que tratara de entender más la situación y no respondiera solo por responder y hacer parte de la polémica.

“Hay que entender que la señora es de otra generación, en esas épocas las violaciones y faltas de respeto hacia la mujer eran normales, hoy en día eso es una amenaza de muerte, aunque a la doña le parezca normal, qué manera de pensar tan retrógrada”; “Amparito, creo que leíste mal. Ella dice manido, no marido”; “Aprenda a leer, Claudia nunca se refirió a TODOS los hombres. La gente lee lo que quiere entender. Patético”.

El humorista que tuvo que pagar una millonada a Amparo Grisales por hacer chistes sobre ella

Amparo Grisales ha construido una gran carrera en la actuación. La mujer nacida en Manizales ha participado en importantes novelas que la han catalogado como una de las actrices con mayor trayectorias y reconocimiento en el país, producciones como Los pecados de Inés Hinojosa, El gallo de oro, El cuerpo ajeno y Las muñecas de la mafia, entre otras.

La diva de la televisión fue parte del elenco de una popular saga de películas que se producen en Colombia. - Foto: Instagram: @agrisales333

A pesar de su trayectoria no solo como actriz, sino también como escritora, comentarista y presentadora, el nombre de esta famosa de 66 años ha estado en el ojo público por temas que van más allá de su talento profesional.

Amparo ha sido objeto de burlas por aspectos como su edad y muchos se han valido de esto para hacer chistes, incluido el famoso humorista Suso.

Suso El Paspi pagó millones por hacer chistes sobre Amparo Grisales. - Foto: Captura de pantalla programa 'La Red' del Canal Caracol / Cuenta de Instagram @susoelpaspi

Dany Alejandro Hoyos, mejor conocido como Suso, el Paspi es uno de los comediantes más reconocidos en el país por los invitados que lleva a su programa, The Suso´s show y por su forma de entretener a partir de “imprudencias” que hacen reír a muchos.

Hace un tiempo, Suso, consciente de sus chistes fuertes respecto a Amparo Grisales, su edad, su aspecto físico y su actuación, le aseguró a la manizaleña que por cada chiste le pagaría 500.000 pesos colombianos.

Muchos pensaron que se trataba de un chiste, incluida Amparo, pero tiempo después el comediante sorprendió a todos.

Suso invitó nuevamente a Amparo a su programa y allí él le dio un cheque por cinco millones de pesos colombianos con el fin de que este dinero fuera a la fundación de mascotas que tiene Grisales llamada ‘Dejando huella’. En medio de risas, la actriz dijo que Suso “le debía más”, pero le dijo estar agradecida por el gesto.