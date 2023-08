Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’, paró en seco a quienes le dicen que ganó por suerte

El 25 de julio, Aleja Martínez llegó a la final del reality show de Caracol Televisión Desafío The Box y compartió la final con otros tres grandes participantes, pues todos fueron ganando reconocimiento a lo largo del programa. Cada prueba implicaba nuevos retos, los cuales fueron cumpliendo.

Después de estar en terreno y luchar durante la competencia, Aleja logró salir victoriosa al vencer a su contrincante Guajira y, de igual forma, Sensei le ganó a Yan; por ende, los dos ganadores de esta temporada fueron Aleja y Sensei, aunque los fanáticos y seguidores del programa han mostrado que no están de acuerdo con la victoria de Aleja, pues muchos han mencionado que fue por suerte y no por mérito propio.

Ya han pasado varios días desde que el reality llegó a su fin y muchos en redes sociales siguen sin asimilar la derrota de Guajira, quien para muchos tuvo que haber sido la ganadora del Desafío The Box , y por esta razón Aleja ya se mostró cansada y prefirió hablar de la situación que ya la tiene cansada.

Se conoció la triste razón por la que Gema lloraba en el ‘Desafío The Box’

Contexto: Se conoció la triste razón por la que Gema lloraba en el ‘Desafío The Box’

En sus redes sociales, la ganadora del Desafío dijo: “Escucho y veo mucho que comentan la palabra ‘suerte’. No sé si saben que, antes de cada prueba, el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso él mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarles a los cuadros, pero para que dé la vuelta, tiene que haber lógica y estrategia. No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte, era habilidad”.