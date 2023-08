Guajira, del Desafío The Box, reveló por qué se alejó de sus compañeros: “prefiero tomar distancia por sana paz”

“Me hablo con casi todos, pero tengo más cercanía con Gemma, Mai, Rape, Kaboo, Iván. Respecto al odio (no sé lo que es sentir eso, pero no creo que se sienta bien) y demás que ven sus frustraciones en mí. Para todo eso y más, toca tomar terapia”, dijo.

Aleja, ganadora del Desafío The Box, dejó sin palabras a quienes le dicen que ganó por suerte

En sus redes sociales, la ganadora del Desafío dijo: “Escucho y veo mucho que comentan la palabra ‘suerte’. No sé si saben que, antes de cada prueba, el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso él mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarles a los cuadros, pero para que dé la vuelta, tiene que haber lógica y estrategia . No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte, era habilidad”.

Y agregó: “Pasen la página con ese comentario. Si ustedes creen que es suerte, pues créanlo. No quiero sonar un poco prepotente, pero ya me lo gané. ¿Qué no la merecía? Claro que sí, porque comí mie…, fui la mujer que más fui a muerte y muchas cosas más, pasen la página y sean felices”, dijo la ex participante.