Luego de un tiempo de gran expectativa por este proyecto, Rosalía publicó este viernes, 7 de noviembre, su cuarto disco, en el que la estrella española explora la mística femenina.

Tras la explosión internacional que supuso su segundo álbum El mal querer (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante Motomami (2022), Rosalía, de 33 años, sorprende ahora con un disco más espiritual e incluso con toques sinfónicos.

Horas después de su lanzamiento, el nuevo álbum de Rosalía, luego de tres años de silencio, Lux, ha desatado la locura, y sus 18 canciones ya encabezan las listas de reproducciones a nivel global, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes al que se ha rendido incluso Madonna, que ha confesado en redes sociales que no puede dejar de escuchar el disco y que la española es una auténtica “visionaria”.

Uno de los temas que más está dando que hablar es La Perla, en el que muchos ven un dardo a Rauw Alejandro, con el que Rosalía rompió en 2023 meses después de anunciar a bombo y platillo su compromiso -con espectacular anillo de diamantes incluido- en el videoclip de su colaboración Beso.

Y aunque en su momento no entró en detalles ni se pronunció sobre los rumores de infidelidad del puertorriqueño, la catalana habría aprovechado para despacharse contra él al más puro estilo Shakira en su nuevo álbum.

“La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste” sentenció, definiendo a su ex como un “terrorista emocional” que “miente más que habla siempre”.

A pesar de que no nombra a Rauw directamente, la canción habla de Puerto Rico -país natal del reggeatonero-, y en ella hay una clara alusión a la letra de la canción que ambos comparten -en la que se habla de “Una perla que volvió al fondo del mar”- en la que se refiere a él como “una perla del que nadie se fía, una perla de mucho cuidao”, ha hecho que para muchos esté más que claro a quién va dirigido este tema.

Por alusiones, el artista ha reaccionado en redes sociales para negar que ‘La Perla’ hable de él: “No confundan los protagonistas. Esa película pasó hace rato” ha escrito en ‘X’, acompañando su mensaje de varios emoticonos de lo más significativos, como una cámara de cine, una claqueta, o tres hombres que podrían hacer referencia a los amores que ha tenido Rosalía desde su ruptura, como los actores Jeremy Allen White -con el que rompió a finales de 2024-, o Emilio Sakraya, con el que fue relacionada en mayo de 2025.