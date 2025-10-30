‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

Rosalía publicó el pasado lunes 27 de octubre ‘Berghain’, el primer adelanto de su nuevo álbum, ‘Lux’, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La canción recibe el nombre de una famosa discoteca de música tecno de Berlín y es una colaboración con la cantante islandesa Björk e Yves Tumor.

Aunque con el nombre parecía que se trataría de un tema con ritmos más electrónicos, nada más lejos de la realidad: Rosalía, en una faceta de cantaora lírica, se acompaña de una gran orquesta de cuerda y un coro que la respalda durante todo el tema, cuya letra está escrita en español, inglés y alemán.

MADRID, SPAIN - JUNE 11: Rosalía performs in concert during Primavera Sound Festival on June 11, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Mariano Regidor/Redferns for ABA) | Foto: Redferns for ABA

Precisamente, la artista comienza cantando en alemán en un registro muy de ópera. “La llama penetra en mi cerebro / Como un osito de peluche de plomo / Guardo muchas cosas en mi corazón / Por eso mi corazón es tan pesado”, canta con una aguda voz.

Mientras los violines siguen a la artista, pasa al español. “Yo sé muy bien lo que soy / Ternura pal’ café / Solo soy un terrón de azúcar / Sé que me funde el calor / Sé desaparecer / Cuando tú vienes es cuando me voy”, continúa.

En el videoclip de la canción, dirigido por Nicolás Méndez y de la productora audiovisual Canada, que estuvo a cargo de piezas como ‘Malamente’ o ‘TKN’, Rosalía hace diversas referencias religiosas, como un cuadro del Sagrado Corazón o imágenes de la Virgen.

De hecho, el escueto verso de Björk hace referencia a una “intervención divina” y explica que esa es la “única forma” de la salvación. “Esto es una intervención divina / La única forma de salvarnos es a través de la divinidad / Intervención / La única forma en la que me salvaré es a través de la divina intervención”, añade la islandesa.

Pese a esta letra, el final es mucho más explícito e Yves Tumor recita en bucle: “I’ll fuck you till you love me”.

En lo que parece otra referencia al personaje de Blancanieves, Rosalía comienza la pieza en una casa, rodeada de la orquesta. Después de salir y que los músicos la sigan por la calle o en el autobús, la artista vuelve para encontrarse una habitación llena de animales que se le acercan como a la princesa de Disney.

Esta canción ya tuvo su adelanto particular hace unas semanas, cuando Rosalía publicó la partitura con la melodía y fueron sus seguidores en redes sociales los que la interpretaron, dejando ver un poco del sonido de este nuevo trabajo. La canción suena exactamente igual a lo que habían publicado esos fans.

Detalles del nuevo álbum de Rosalía

Rosalía lanzará su cuarto álbum, ‘Lux’, el próximo 7 de noviembre, el cual ha grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y tuvo las colaboraciones de Björk, incluyendo las voces de Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, entre otros. También los coros de la Escolanía de Montserrat y de L’Orfeó Català.

En este trabajo, la artista explorará temas como “la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”, según indica en su página web.

Tres años después de la publicación de ‘Motomami’ y con una campaña de marketing muy silenciosa, Rosalía llegó el pasado lunes a la madrileña plaza de Callao en carro para desvelar la portada y fecha de su nuevo trabajo.

Cientos de fans la esperaban allí cuando ella misma llegó manejando mientras escuchaba Mozart, The Strokes o Guitarricadelafuente.

En la imagen de la portada de ‘Lux’, Rosalía aparece con una especie de cofia que recuerda a la de las monjas, envuelta en una apretada tela blanca, parecida a una camisa de fuerza.

Ella, abrazándose a sí misma, reposa sobre un fondo azul con los labios pintados de dorado, y encima, la palabra ‘Lux’.

La artista también reveló los nombres de las canciones que conforman este trabajo, que hizo por primera vez sin miedo al fracaso, tal y como mencionó hace algunas semanas en una entrevista para el programa ‘Radio Noia’, de Primavera Sound.

Así, este disco está dividido en cuatro movimientos. El primero lo componen ‘Sexo, Violencia y Llantas’, ‘Reliquia’, ‘Divinize’, ‘Porcelana’ y ‘Mio Cristo’. ‘Berghain’, que publica hoy.

La segunda parte la completan ‘La Perla’, ‘Mundo Nuevo’ y ‘De Madrugá’, una canción que ya adelantó durante los conciertos de su gira por ‘El mal querer’, su segundo disco.

El tercer movimiento del álbum se compone de ‘Dios Es Un Stalker’, ‘La Yugular’, ‘Sauvignon Blanc’, ‘Focu ‘ranni’ y ‘Jeanne’. Estas dos últimas solo estarán en formato físico, en los CD y vinilos que ya se pueden pre-comprar en su página web.