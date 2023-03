“Fue conocerte y todo cambió”: Rosalía se destapa y revela intimidades de su relación con Rauw Alejandro

En los últimos tiempos las relaciones entre famosos no han terminado de la mejor manera. Por ejemplo, la cantante colombiana Shakira terminó su relación sentimental con el exjugador de fútbol, Gerard Piqué, y la también artista cafetera Karol G rompió su vínculo con Anuel.

Estas separaciones han generado infinidad de comentarios en las redes sociales. Incluso, hay personas que se atreven a afirmar que las relaciones entre individuos famosos no funcionan y, si eso sucede, no es por mucho tiempo.

Sin embargo, Rosalía y Rauw Alejandro, ambos cantantes de música urbana, quieren demostrarle al mundo que ellos son la excepción, pues desde finales de 2021 están juntos de manera oficial y su relación se fortalece más y más.

En esta línea, la catalana le otorgó una entrevista al creador de contenido Ibai Llanos y en este espacio resaltó cómo se ha desarrollado su relación con el cantante puertorriqueño e, incluso, mencionó que él le hizo creer nuevamente en los hombres.

Rauw Alejandro. - Foto: Getty Images

“Me costó bajar la guardia contigo porque había perdido un poco la fe en el género masculino, pero fue conocerte y todo cambió”, empezó afirmando la cantante al frente de su novio.

“Todos los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, concluyó Rosalía.

Lleno de lujos: así es el bus en el que viaja Rosalía durante su gira

Rosalía se catapultó a la fama internacional con su reconocido álbum El mal querer, el cual logró conquistar a millones de personas en las plataformas digitales. La cantante cautivó con sus sonidos, su estilo y su particular forma de cantar, navegando en diferentes géneros y herramientas artísticas.

Con el lanzamiento de su proyecto Motomami, la catalana interactuó y despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos, quienes se reencontraron con ella durante la gira Motomami World Tour, realizada desde junio hasta diciembre de 2022. Este viaje por distintos países les permitió a los espectadores cantar toda clase de letras, bailar sus coreografías y disfrutar de las performances que preparó.

Rosalía premios Grammy - Foto: Instagram @recordingacademy

Recientemente, la cantante española también compartió en su cuenta personal de la plataforma de videos TikTok dos clips dejando ver cómo es el bus en el que viaja con su equipo mientras está de gira.

El recorrido lo hizo con ayuda de su celular, visitando cada espacio con el que ha sido modificado el bus. Se puede ver desde una alcoba, baño privado, un estudio, una pequeña cocina y hasta varias camas para sus compañeros de trabajo.

Es de destacar que en la misma gira mencionada, Rosalía sorprendió a miles de colombianos con su llegada al país, donde disfrutó de distintos espacios, planes y momentos. Al pisar la capital, la celebridad mundial impactó con su sencillez, su estilo y el cariño que le tomó a visitas como el Santuario de Monserrate y la Plaza de Bolívar, donde estuvo correteando algunas palomas en compañía de su equipo.

Rosalía posa con sus premios en la sala de fotos durante la 23.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., 17 de noviembre de 2022. - Foto: REUTERS

Uno de los sucesos que despertó toda clase de reacciones entre los fanáticos, no solo asistentes del concierto, sino de las plataformas digitales, fue una confesión que hizo en medio del show cuando le entregaron un detalle. La española recibió varios regalos de los presentes en el lugar y no dudó en presumirlos ante las cámaras que la rodeaban en el escenario.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en una serie de videos difundidos en las redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, Rosalía recibió una camiseta de color blanco que decía “Shakira”, por lo cual quiso regalar unas palabras dedicadas a la barranquillera y la huella que dejó en la industria musical.

“Tengo que decir algo. Desde pequeña, amo a esta mujer. La amo, es una referencia. Así que voy a guardar esto con mucho amor”, aseguró la cantante, bastante emocionada ante la mirada de todos los asistentes.