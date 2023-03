¿Lina Tejeiro lanzó pulla a Francia Márquez con su último video?

La reconocida actriz Lina Tejeiro se ha hecho querer por los colombianos gracias a su talento y carisma ante las cámaras y con quienes se la topan en diversos escenarios.

La artista de televisión y cine colombiano, con el auge de lo digital, se ha hecho viral haciendo varios videos con audios que se han hecho muy conocidos en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok.

La actriz sigue generando conciencia sobre la problemática con los biopolímeros. Foto: Instagram @linatajeiro. - Foto: Foto: Instagram @linatajeiro.

Es así como Tejeiro utilizó un audio de la vicepresidenta Francia Márquez, de un fragmento de la entrevista que dio a Vicky Dávila, la directora de SEMANA, cuando le preguntó por el uso del helicóptero para dirigirse hacia su casa ubicada en Dapa, una región del Valle del Cauca, luego de haber sufrido un atentado frustrado.

“Subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir. Las veces que venga voy a ir en helicóptero le guste a la élite colombiana o no”, dice el audio que regrabó la actriz y que causó gracia entre los seguidores de la joven. A su vez, en Instagram, la actriz escribió: “Cuando uso el ascensor para subir un piso. 😂 #DeMalas”.

@linatejeiro8 Cuando uso el ascensor para ir a un segudo piso. 😂 ♬ sonido original - Vanguardia

La caucana, por su parte, en la entrevista con Vicky, afirmó: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”.

“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, agregó.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia, dio fuertes declaraciones Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo... que eligieron al presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco el Estado en su conjunto, me cuide a mí para yo asegurar, poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, sostuvo.

Las declaraciones de Márquez fueron duramente criticadas por la ciudadanía, personas que habían incluso manifestado su apoyo a la -entonces candidata-, y los diversos sectores políticos, sobre todo, por la manera en la que se expresó al respecto.

Entre tanto, el video de Lina en TikTok alcanzó 967 mil reproducciones, 87.100 likes y más de mil comentarios, entre quienes elogiaban su talento al gesticular (lo cual es característico en la protagonista de Un rabón con corazón) y quienes criticaban incluso, al gobierno anterior en cabeza de Iván Duque, así como algunos que se quejaban de la ‘vice’.

Francia Márquez estuvo en entrevista con SEMANA - Foto: Juan Carlos Sierra

De otro lado, luego de dicha entrevista, el actor Andrés Parra (quien protagonizó Escobar, el patrón del mal), al parecer, también se habría referido indirectamente al tema, pues expresó: “Mari**s, una vez más queda comprobado y queda demostrado que el poder pudre. Sencillo. Sobre todo, si nosotros seguimos identificándonos de la forma en que lo hacemos con el ego y con el yo, con el ‘mío’, para mí, esto es mío, yo, yo, yo, yo”.

“Pues, es evidente que el ego es un potencializador de esa mier**, que empieza a oler a maluco. Cuando aparece el poder, difícilmente alguien se sobrepone al poder. Dios nos libre y nos ampare del poder, sobre todo para los que no estamos listos para esa mier**, que somos la mayoría”, concluyó.