¿El actor Andrés Parra se decepcionó de Francia Márquez? “El poder pudre”

Esta semana se hizo viral la entrevista que le hizo la directora de SEMANA, Vicky Dávila, a la vicepresidenta Francia Márquez en donde se tocaron diversos puntos neurálgicos de la nación y las políticas, además de algunos sucesos ocurridos a la caucana.

Antes de continuar, hay que mencionar que cuando Márquez y Gustavo Petro (hoy presidente y vicepresidenta, respectivamente) estaban en campaña electoral, fueron varios los artistas que decidieron manifestar su apoyo públicamente a los líderes del Ejecutivo.

Entre ellos, cabe resaltar actores y cantantes como Santiago Alarcón, Natalia Reyes, Adriana Romero, Fabio Rubiano, Carolina Ramírez, Julián Román, Carmenza Gómez, Mario Muñoz (subcantante) de la banda Doctor Krápula, Adriana Lucía, y el actor Andrés Parra.

El actor estuvo muy activo en Twitter celebrando el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022. Foto: montaje SEMANA. Instagram: @julianroman y SEMANA - Foto: Foto: montaje SEMANA.

Dicho esto, uno de los puntos que se tocó en la entrevista de Vicky con Francia, fue lo que tiene que ver con el uso de un helicóptero por parte de la vicepresidenta para dirigirse hacia donde reside su familia, luego de varios atentados frustrados en contra de su integridad, ocurridos en su casa ubicada en Dapa, una región del Valle del Cauca.

En su entrevista con Vicky Dávila, aclaró que no revelará cuánto paga de arriendo: “No le voy a decir, eso no tengo que decírselo al país... Cuando sea su momento les pasaré los recibos. Pero así es y eso es lo que pienso hacer. Le hacen un estudio a uno con el sueldo que uno gana y el banco le dice cuánto le pueden prestar y uno se ajusta a eso y ya”.

Francia Márquez habla de su casa en Dapa. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Asimismo, en cuanto a los viajes en helicóptero afirmó: “El fin de semana fui y subí en el helicóptero. Hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente. Me eligieron a mí”.

“Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar, poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, puntualizó.

Francia Márquez y Vicky Dávila. Bogotá, febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Entretanto, el actor Andrés Parra publicó este jueves 16 de marzo un video en el que habló de la política y, aunque no mencionó específicamente al presidente (cuyo hijo, Nicolás Petro, está involucrado en corrupción de la campaña electoral, según declaraciones de su exesposa Day Vásquez) o la vicepresidenta.

“Maric*s, una vez más queda comprobado y queda demostrado que el poder pudre. Sencillo. Sobre todo si nosotros seguimos identificándonos de la forma en que lo hacemos con el ego y con el yo, con el ‘mío’, para mí, esto es mío, yo, yo, yo, yo”, expresó inicialmente.

“Pues, es evidente que el ego es un potencializador de esa mier**, que empieza a oler a maluco. Cuando aparece el poder, difícilmente alguien se sobrepone al poder”, agregó.

Finalmente, su mensaje concluyó: “Dios nos libre y nos ampare del poder, sobre todo para los que no estamos listos para esa mier**, que somos la mayoría”.

Hay que decir que el reconocido periodista Pirry también se decepcionó del Gobierno nacional en cabeza de Petro y Márquez, pues en video también manifestó: “Uno votó por un cambio y por unas ideas que le dieron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no hayan sucedido es otra cosa. Gran decepción, muchas cosas del señor Petro, partiendo de las alianzas. En este país el sistema está tan podrido que termina corrompiéndolo todo”.