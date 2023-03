Jessica de la Peña publica conmovedora foto junto a su papá desde la clínica: “Ahora te sostengo”

La reconocida presentadora de Noticias RCN ha estado viviendo momentos complejos en su vida, debido a un tema de salud que afecta a su padre.

Esta situación personal la dio a conocer en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 964 mil seguidores. En la publicación, que incluye dos fotografías, Jessica de la Peña aparece junto a su padre. Un emotivo mensaje acompaña el post, lo que daría a entender que el progenitor de la presentadora estaría sufriendo de Alzhéimer.

“Tú siempre me has sostenido, siempre! Incluso ahora que no sabes quién soy... Pero sabes algo? Ahora te sostengo yo. Aquí estoy siempre para auxiliarte, amarte, consentirte y correr cuando me necesites! Una guerra más que ganas, no dejas de impresionarme... Eres mi héroe de mil batallas. TE AMO PAPI !!!! GRACIAS, Clínica Iberoamérica @ciberoamericabaq por todo, por los servicios, por la calidez de sus médicos, enfermeras, auxiliares, vigilantes, todos!!! Gracias por ayudarnos siempre en los momentos difíciles ! (sic)”, escribió la periodista.

Presentadora y periodista Jessica de la Peña vive difícil momento de la salud de su padre - Foto: Foto: instagram @jessidelapena

Mientras que en las historias de esta misma red social compartió otras dos fotos y dejó unas cortas frases cargadas de amor para su padre: “Sostén siempre mi mano, papi... Eres mi héroe de mil batallas. Qué fuerte eres... Te amo”; así como: “Que Dios y la vida nos sigan dando más momentos así. Juntos”.

Su publicación se llenó de comentarios de otros periodistas reconocidos en el país y también de sus amigos más cercanos, quienes le enviaron un mensaje de aliento, como la modelo y presentadora Carolina Cruz, quien le escribió: “Te amooooooooo!! Te abrazo amiga de mi vida entera ❤️❤️❤️”.

El papá de la resentadora y periodista Jessica de la Peña tiene quebrantos de salud -Foto: instagram @jessidelapena - Foto: Foto: instagram @jessidelapena

De igual manera, la también presentadora y modelo Claudia Bahamón, expresó: “Te mando mi más profundo amor”; tal como la periodista y compañera de Jessica, afirmó: “Y Dios está para sostenerlos a los dos!! 🙏🏻”; la periodista Inés María Zabaraín, comentó: “Abrazote Jessi 🙏🙏”, y Jalena Jácome, quien también le dijo: “Jessi recibe nuestro abrazo lleno de cariño ♥️”.

Mientras tanto, personas como la directora de SEMANA y excompañera de De la Peña, Vicky Dávila, la presentadora y actriz Yaneth Waldman, la presentadora Andrea Serna, el periodista Jorge Alfredo Vargas y el actor Lincoln Palomeque le dejaron en los comentarios un emoji de corazón. Incluso, el senador de la República, David Luna, comentó varias manitas como símbolo de oración.

Jessica de la Peña contó el despiste que pasó este fin de semana - Foto: Tomado de instagram @jessdelapeña

De igual manera, llamó la atención el mensaje de respuesta que le dieron desde la cuenta oficial de la clínica en donde han venido atendiendo al padre de la presentadora, pues frente a su mensaje de gratitud, le contestaron: “Jessica,⁣⁣ nos sentimos honrados de poder acompañarte, apoyarte y brindarte el servicio especializado de nuestros profesionales y su calidez humana. ⁣⁣En la Clínica Iberoamérica, entendemos y respetamos el valor de la vida. ⁣⁣Gracias por permitirnos cuidar de ti y de tu familia. Aquí estamos para ti❤️”.

Hay que decir que la frase que escribió la presentadora sobre la posible enfermedad de su padre, “incluso ahora que no sabes quién soy”, dejaría entrever una enfermedad que no hay que subestimar, pero que puede ser prevenible: el Alzhéimer.

El Alzheimer es una enfermedad que ataca las células del cerebro, degenerándolas al punto de causarles la muerte; con esto se olvidan varias funciones como comer o el hecho de masticar, se lleva la memoria a recuerdos de antes y, en ocasiones, no se es consciente del presente, como le estaría ocurriendo al padre de Jessica.

Sin embargo, hay que decir que, dado que esto no es confirmado, también podría tratarse de la demencia senil, que de acuerdo con Sanitas, es “un deterioro progresivo de las funciones cognitivas en edad avanzada”.