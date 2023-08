Amparo Grisales soltó picante confesión y reveló en ‘Yo me llamo’ cómo le gustan los hombres: “Me encanta de las dos formas”

Yo me llamo regresó a la programación de las noches familiares de Caracol Televisión con una edición 2023 única y diferente, la cual despertó toda clase de reacciones en el público colombiano y los jurados. Cada participante que llegó a esta temporada le puso su toque especial al proyecto, dejando sin palabras con su talento o sus errores en el escenario.

Sin embargo, más allá de la elección de los concursantes que pasarían a las siguientes fases, las miradas de los espectadores se posaron en las charlas e intervenciones que hacían los tres jurados, revelando detalles de sus vidas privadas. La mayoría de datos curiosos salieron de la ‘Diva’ colombiana, quien no dudó en meterle picardía a sus declaraciones.

Recientemente, tras la presentación de una participante que decía llamarse Paola Jara, la conversación entre los expertos de Yo me llamo se enfocó en los cambios que tuvo Pipe Bueno con el pasar de los años, pues ya no era tan estricto y se le veía más suave con las personas. El caleño no dudó en reírse de esto, teniendo en cuenta los apuntes de Amparo Grisales.