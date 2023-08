César Escola y Pipe Bueno tuvieron fuerte discusión en plena transmisión de ‘Yo me llamo’

Desde hace unas semanas inició una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, uno de los realities más llamativos en la televisión colombiana. Los primeros dos episodios no decepcionaron, brindando momentos inolvidables y algunos que llamaron la atención por su peculiaridad.

Yo me llamo 2023. Bogotá, Julio 18 de 2023. Foto:Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

Esta nueva temporada viene con los jurados de siempre, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, quienes al igual que los participantes se roban el show en cada programa.

En el episodio de anoche, uno de los imitadores que cautivó la atención fue el que personificó al talentoso cantante mexicano Christian Nodal, quien se ha consolidado gracias a sus aclamados éxitos como “Adiós amor”, “No te contaron mal” y “De los besos que te di”, por mencionar solo algunos de sus temas más populares. La representación de este icónico artista en ‘Yo me llamo’ agregó un toque de emoción y reconocimiento, resaltando la influencia duradera que Nodal ha tenido en la industria musical.

Sin embargo, su imitación no logró convencer a Pipe Bueno. “Al principio esa voz que tiene tan particular Nodal que es como ronca, es un gran cantante, en algún momento vi el color de él, aunque por ahí unas notas se me estaban desafinando, pero Christian tiene una particularidad a la hora de llegar a los coros un poco más agudos y ahí definitivamente te tocó ir a cantar con tu voz porque son notas altas porque para darlas con el cuerpo de la voz que tiene él es complicado y ahí no pudiste, no te llamas Christian Nodal”.

Pipe Bueno es uno de los jurados de la nueva temporada de 'Yo me llamo'.

Por este comentario y al verse en la cuerda floja, el artista les pidió que lo dejaran interpretar otra canción, pero, inicialmente, Pipe se negó; no obstante, César Escola le dio otra oportunidad de volverlo a escuchar. “A mí me pasó que se te escuchó forzado en los agudos y se perdía el color, pero, sin embargo, cuando lo haces a capela se encuentra un poquito más, ahí me convenciste”, le dijo el argentino.

El hecho que Escola le hubiera dado otra oportunidad, hizo que Pipe Bueno se molestara y expresara su desacuerdo: “César pero es que todos van a cantar es con música, no van a cantar a capela”. Inmediatamente, el maestro le respondió: “no me mire, mire al participante, no le debo plata”.

Aunque la situación se tornó incómoda Pipe prefirió guardar silencio y no responderle, puesto todo esto hace parte del calor de la competencia. Al final, quedó en manos de Amparo Grisales definir si le daba o no la oportunidad de pasar a la siguiente etapa. Después de pensarlos por unos segundos, la actriz le dijo que no se llamaba Christian Nodal, quedando inmediatamente por fuera de la competencia.

No todos los que hacen parte del mundo del entretenimiento acostumbran a compartir con sus seguidores su vida personal y precisamente el maestro Escola hace parte de este grupo. De hecho, son muy contadas las ocasiones en las que él ha hecho referencia a su vida privada ante los medios.

Sin embargo, toda regla tiene su excepción y recientemente decidió compartir un aspecto muy importante de su vida: el convertirse en padre. El jurado de ‘Yo me llamo’ contó a TV y Novelas como de forma inesperada había llegado su hijo a su vida para darle un giro de 360 grados.

César Escola inició su relato a la revista de farándula comentando que estaba decidido a no tener hijos ni casarse, pero una situación que presenció en el Hospital Materno Infantil, cuando trabajaba en ‘Día a día’, lo hizo cambiar de idea.

César Escola dejó el cigarrillo tras la llegada de su hijo, Martín. Había fumado desde los 13 años. | Foto: Alexandra Ruiz

Estando en el aeropuerto El Dorado, sin que lo hubiera pensado, sostuvo a una bebé de siete meses que se acurrucó en sus brazos. Un rato después le dijeron que la mamá la había abandonado y fue en ese momento en el que decidió que tenía que adoptar un hijo.