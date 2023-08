Amparo Grisales recordó su relación con Julio Iglesias; reveló cómo lo conoció cuando aún no era una estrella mundial

Amparo Grisales, actriz y jurado de "Yo me llamo". | Foto: Canal Caracol

Con su regreso a Yo me llamo 2023 , la celebridad no dudó en disfrutar cada etapa del programa, visualizando cuáles son los competidores que llegarán a la escuela y se disputarán el primer lugar. La artista fue exigente al momento de dar sus votos, basándose en lo que conoció de varios personajes que fueron imitados en el escenario.

De hecho, recientemente, Amparo Grisales aprovechó uno de los capítulos de Yo me llamo para recordar un viejo amor que tuvo y la marcó en su parte sentimental. La actriz se basó en la presentación de uno de los participantes para revivir esta historia y relatar una pequeña anécdota.

Según se observó, un hombre llegó a presentarse como Enrique Iglesias, por lo que la ‘Diva’ colombiana le pidió que se acercara para analizarlo y estudiarlo bien. El concursante no tuvo reparto, pues la manizaleña habló del noviazgo que sostuvo con Julio Iglesias en el pasado.

Amparo Grisales hizo memoria de todo este vínculo amoroso y comentó un poco de cómo lo conoció, enfatizando en que sucedió cuando ella grababa una novela llamada Manuela y el español tenía una canción con el mismo nombre. En estas palabras se escuchó el instante en el que la colombiana apuntó que se acercó al cantante cuando aún no era una estrella mundial, pese a que ya era reconocido por su música.

“ Él todavía no se presentaba en estadios y coliseos, ya aquí sonaba, pero no era el Julio de después ”, comentó al inicio.

“Cuando yo me lo encuentro y me invita a cenar, porque todavía nos vemos a veces, está Miranda (pareja sentimental del cantante) y le dice él a Miranda: ‘Ella ha sido mi novia’. Él es un divino y Miranda es una divina… entonces le dice a la gente: ‘Yo amo a esta mujer (haciendo referencia a Amparo) porque me conoció en las vacas flacas’”, revivió la artista.