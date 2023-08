‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa y revivió vínculo del pasado: “No me niegues”

El programa Yo me llamo se ubicó como uno de los programas más vistos de las noches colombianas, debido a una serie de detalles que sorprendieron a los televidentes. Cada capítulo suele dejar sin palabras a los fanáticos, no solo por los buenos talentos, sino por aquellos que desatan risas y descontrol con sus audiciones.

La temporada 2023, con un alto nivel de exigencia, le cerró las puertas a aquellos participantes que no dieron la talla y no se prepararon lo suficiente, dejando pasar características claves en sus personajes. En ocasiones se dieron debates entre los jurados, buscando dar oportunidades a personas que estaban un poco más cerca de sus ídolos musicales.

Recientemente, a l escenario de Yo me llamo llegó una persona que quiso imitar a Margarita Rosa de Francisco, buscando una oportunidad de representarla con sus viejas canciones. Aquella participante intentó realizar movimientos similares a los de la actriz, pero el resultado no fue el esperado.

De acuerdo con lo que se pudo ver, el participante se ubicó frente a los jurados y Amparo Grisales no dudó en reaccionar, soltando un particular comentario sobre su colega: “Pobre Margarita”. Segundos después arrancó el tema, demostrando que la persona no tenía ni un poco de similitud con la famosa actriz colombiana que protagonizó Café, con aroma de mujer.