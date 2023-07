¿A Amparo Grisales no le gustaban menores? El galán latinoamericano que rechazó por cuestiones de edad; fue la envidia de todas

No obstante, antes de comenzar su historia romántica con la mujer de su vida, tuvo otros idilios furtivos que fueron ampliamente conocidos a nivel internacional por tratarse de celebridades muy reconocidas.

Una de las novias más famosas del boricua fue nada más y nada menos que la vocalista mexicana Yuri . Sin embargo, no fue la única personalidad interesada en acercarse al puertorriqueño.

A su vez, Amparo Grisales, la diva de Colombia, reveló recientemente que vivió tiempos muy candentes junto al también compositor , parte de una historia que no había salido a la luz nunca antes con tanto detalle.

La actriz reveló la manera en que actualmente llevan la conexión y las razones por las que tuvo que decir que no.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué y él enloquecido divino, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, comentó la manizaleña 11 años mayor que el autor de Fiesta en América.