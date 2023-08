Imitador de Pipe Bueno se pasó de “vanidoso” en ‘Yo me llamo’ y lo sacaron corriendo

Cada vez que se estrena una nueva versión de Yo me llamo se convierte en número uno del rating. Y no es para menos, ya que los televidentes aman ver las transformaciones de los participantes hasta convertirse en los dobles perfectos.

Sin duda, uno de las etapas más graciosas del reality son las audiciones. Y es que en el escenario aparecen todo tipo de personajes, muchos con un talento envidiable, y otros a los que todavía les falta mucho por aprender.

En un reciente capítulo, se presentó ante los jurados un imitador de Pipe Bueno. Y desde el comienzo dio de qué hablar, sobre todo al asegurar que se parecía mucho a él en todos los aspectos, incluido lo vanidoso.

“La verdad es que tengo una locura de parecido. Me parezco a él en la forma de caminar, de mirar… Pipe es bien vanidoso al igual que yo. Me envían corazoncitos y me dicen: ‘Pipe, qué rico que estás. Qué cuerpazo’. Pipe es muy coqueto y yo también lo soy”, aseguró.

Imitador de Pipe Bueno no convenció en 'Yo me llamo'.

Al subirse al escenario, el imitador interpretó uno de los clásicos de Bueno, Cúpido falló, y aunque los jurados afirmaron que tenía un gran parecido con el cantante, no convenció con su voz.

“Aquí tengo al original. Acá no hay pierde porque los gestos y el físico lo tienes supercopiado, pero la voz… vamos a ver”, aseguró Amparo Grisales.

Por su parte, César Escola afirmó que: “te voy a aplaudir por haber trabajado en estudiar cada movimiento de Pipe, la cara y cómo lo manejaste. Pipe Bueno ha tenido una transición en estos años de carrera y ha tenido un cambio de voz. Ya no es la voz que escuchamos en los primeros discos”.

Por supuesto, Pipe Bueno no se podía quedar callado ante la presentación de su doble y afirmó que: “yo siempre quiero y respeto a todos los que me imitan porque creería yo que obviamente en el fondo hay un gran admirador de mi música, entonces para mí sí te llamas”.

Finalmente, este imitador no pasó a la segunda parte del programa y los televidentes aseguraron que “su vanidad” finalmente no lo llevó a ninguna parte.

Pipe Bueno es uno de los jurados de la nueva temporada de 'Yo me llamo'.

Yo me llamo se estrenó hace pocas semanas y su regresó implicó que Pipe Bueno volviera al formato luego de no estar durante algunas temporadas.

El cantante se mostró feliz por su retorno y los televidentes han afirmado que ahora tiene mucha más experiencia y conocimiento.

“Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”, contó hace un tiempo a Caracol.

Yo me llamo también cambió esta temporada hablando de su escenografía. Y es que no parece un estudio de grabación. De esto habló Melina Ramírez con El Espectador:

'Yo me llamo' se puede todas las noches por Caracol.