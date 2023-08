Amparo Grisales arremetió contra Pipe Bueno y lo mandó a trabajar a otro famoso programa

El reconocido programa emitido por el Canal Caracol ha cautivado a miles de personas que noche tras noche se conectan para disfrutar de los talentos que se presentan en el escenario con la ilusión de ser elegidos por el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, no obstante, al programa también han llegado artistas que aseguran ser el doble perfecto de un cantante, pero al momento de cantar e imitar, dejan ver que no tienen relación, generando burlas entre el público y los usuarios por medio de las redes sociales.

En el más reciente episodio, los colombianos pudieron ver la presentación de un imitador del exitoso cantante de música ranchera, Vicente Fernández, y es que, aunque el parecido físico no le ayudaba, su voz y la manera de pararse en el escenario, sí eran similares al reconocido músico, según César y Amparo, quienes fueron cautivados y dieron su voto afirmativo para que clasificara a la siguiente fase del programa.

Pipe Bueno es uno de los jurados de la nueva temporada de 'Yo me llamo'.

A pesar de los dos votos positivos, Pipe Bueno fue quien no logró ser cautivado por el imitador y lanzó su negativa, asegurando que “suena a un mariachi. Cuando fue a subir el tono, ahí la estaba embarrando”. Este hecho género la inconformidad de la diva, quien se mostró evidentemente molesta por la decisión.

“¿Por qué no se lo llevan para La Voz?, se equivocó de programa, se le olvidó Yo me llamo”, fueron las palabras de Amparo hacia Pipe, quien no se quedó callado y comentó, “ustedes dos sí cuando se amangualan, no”.

Jurados de 'Yo me llamo', Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

El imitador de Vicente se retiró del escenario y mientras lo hacía, Pipe Bueno continuó exponiendo sus razones por las que consideraba que él no se parecía a quien intentaba imitar. Ante esta situación y cuando Amparo seguía molesta con el hecho, volvió a lanzarle fuertes comentarios, “no, sí, mi amor. No sabemos nada, no tenemos oídos, estamos jodidos. César y yo, no”.

A pesar de las situaciones que se pueden presentar en medio de las grabaciones del programa, los tres jurados cuentan con una buena relación de amistad y de trabajo, tanto fuera del set como dentro.

A pesar de que los aspirantes al programa se presentan con la ilusión de ingresar a la escuela que ofrece el concurso para perfeccionar sus imitaciones, no todos logran pasar a la siguiente fase. Sin embargo, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez tienen la tarea de animarlos y hacerles pasar un rato divertido antes y después de sus interpretaciones.

En esta oportunidad, el gran escenario de Yo me llamo, recibió a quien sería el doble perfecto de Pipe Bueno, jurado del programa, quien se sorprendió cuando vio entrar al participante.

'Yo me llamo 2023'.

Con la exitosa canción Recostada en la cama, este imitador descrestó a los televidentes. Sin embargo, no por las razones esperadas, pues su voz no era muy similar a la del cantante de música popular.

“Usted no es ni Pipisito, ni Pipisote, yo tengo aquí a Pipesote, pero la verdad, no sé qué te pasa, no sé qué pasa con tu voz, pareces borracho”, expresó seriamente la diva de la televisión colombiana, logrando que el participante incrementara su nivel de nerviosismo.

“Yo también me hubiera quedado dormida… yo no lo espero y me hago la dormida”, dijo entre risas Amparo Grisales, haciendo referencia a la letra de la canción y a la interpretación del imitador.

“Siempre me sentiré honrado y agradecido con cualquier persona que quiera imitar mi talento, de verdad que muchas gracias”, apuntó con mucho respeto el talentoso cantante Pipe Bueno.

"Pareces borracho": Amparo Grisales se despachó.

Amparo, modelo y actriz colombiana, lo cuestionó en cuanto al parecido físico, pues resaltó que son muy diferentes en su contextura corporal, expresiones faciales y tipo de cabello. “Por favor, ayúdenme, miren que yo tengo toda la actitud y yo sé que ustedes me pueden dar la oportunidad, este siempre ha sido mi sueño”, mencionó el participante.