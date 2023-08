Quién es el hijo de César Escola, que tuvo a los 43 años como papá soltero

César Escola regresó a la pantalla chica con la nueva temporada de Yo me llamo. Y, precisamente, gracias a esto ha vuelto a estar en el centro de los comentarios.

Los televidentes han vuelto a estar pendientes de su vida, mientras que otros hasta ahora lo están conociendo. Justamente, varios no conocían un particular detalle de su vida: decidió convertirse en papá a los 43 años.

Hace unos años, en una conversación con la revista TVyNovelas, aseguró que no planeaba casarse y muchos menos tener hijos. Sin embargo, su vida cambió cuando tuvo que hacer una nota para un programa en el Hospital Materno Infantil.

Al finalizar la grabación le dieron una bebé sietemesina que no tenía padres y fue entonces cuando todo cambió dentro de su ser: “Vi cómo esa niña se me pegaba a las manos, como refugiándose. ¡Yo no entendía cómo una madre podía abandonar a esa bebé! Pero, al mismo tiempo, entendí el mensaje que tanto buscaba: mi camino era adoptar. Quería encontrar a esa personita a la que yo le iba a cambiar la vida, y la que me iba a cambiar la vida a mí”.

César Escola volvió como jurado en la nueva temporada de 'Yo me llamo'. | Foto: Tomada de Caracol Play: Fotograma 42:07 Algunos imitadores ponen a discutir a los jurados - Capítulo 6

Fue entonces cuando comenzó un largo proceso de adopción entre trámites y exámenes sicológicos. Incluso, tuvo que asistir a varios talleres para futuros papás. Finalmente, en 2005 tuvo a su pequeño Martín.

“Cuando me lo entregaron fue como volver a nacer. Lo tomé en mis manos y, enseguida, sentí una conexión especial. Lo mantuve en mis brazos hasta cuando llegamos a la casa. Al entrar le dije: ‘Soy tu papá y esta es tu casa hasta que la muerte nos separe’”.

Martín tenía un año cuando fue adoptado por César y en la actualidad ya se está cerca a la etapa adulta. Sin embargo, al momento de la entrevista con TVyNovelas, él era apenas un adolescente y el jurado de Yo me llamo se refirió a vivir ese instante sin tener el soporte de una madre.

“He tenido la suerte de tener un hijo maravilloso. Ahora estoy en proceso que no es fácil: su adolescencia, pero me siento contento al ver cómo va creciendo y me va devolviendo todo desde el primer día”.

César Escola decidió ser padre soltero y adoptar, sin importar los prejuicios. | Foto: Foto captura de pantalla Caracol Televisión.

De acuerdo con el artista, durante estos años ha recibido toda clase de comentarios, algunos bastante malucos respecto a que su familia no es correcta porque “no es la tradicional”.

“Me da muy duro que digan que familia no está compuesta por un padre, una madre y sus hijos. En Colombia somos muchísimos los padres solteros que tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos y hacerlas personas de bien, que es lo importante”.

César Escola siempre da de qué hablar por sus comentarios cargados de humor negro en 'Yo me llamo'. | Foto: Foto: @cesarescola

César no suele compartir fotos de su hijo ya adulto, pero sí suele compartir recuerdos de cómo fueron los primeros años junto a él. En las imágenes siempre se ve sonriente, seguro de su decisión.

Respecto a Yo me llamo, tanto los televidentes como los jurados han asegurado que Escola llegó más estricto en esta temporada. Y lo cierto es que no está dejando pasar ningún error y no teme decir todas las verdades en la cara. Incluso, en redes lo comparan con Amparo Grisales, precisamente por tanta sinceridad.

Yo me llamó se convirtió en el reemplazo del Desafío y desde el primer capítulo ha sido número uno del rating, de acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media. La producción llegó con varios cambios, por ejemplo, el regreso de Pipe Bueno, quien ya había sido jurado en una temporada anterior. Un regreso que muchos televidentes aplaudieron.