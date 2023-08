“Esa sí le gustaría a Piqué”: jurados ‘acaban’ con la imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’

Como era de esperarse, el programa ‘Yo me llamo’ está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Las presentaciones de varios de los participantes de este año han generado miles de sensaciones no solo en los televidenets sino en la misma mesa de los jurados .

Para iniciar el mes de agosto, fueron 15 los participantes que se hicieron presentes en el escenario de ‘Yo me llamo’. Uno de los primeros en presentarse fue el imitador de Karim León, que hizo que Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno dieran un no rotundo.

La imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’ que no conquistó a nadie en el escenario

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa y revivió vínculo del pasado: “No me niegues”

Contexto: ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales le tiró ácida pulla a Margarita Rosa y revivió vínculo del pasado: “No me niegues”

La actriz no aplaudió audición de participante al sentir pena con Margarita Rosa. | Foto: Fotograma, 38:45, Varios dobles se pierden la oportunidad de ir a la Escuela - Capítulo 5 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Grisales no tuvo piedad y aseguró que el participante no tenía nada similar a Shakira, ni en la voz ni en el vestuario, tampoco en la apariencia física. César Escola intentó apaciguar la situación y resaltó que le gustaba su actitud y personalidad, además elogió el vestuario del imitador quien llevaba un traje como de gitana y una larga peluca rubia. Sin embargo, esto no nubló su juicio profesional: “Estás espectacular, pero no te llamas”.