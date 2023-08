El ganador de ‘Yo me llamo’ que ahora canta para otro público; ¿quién es?

Desde la semana pasada, los colombianos disfrutan de una nueva temporada de ‘Yo me llamo’. Los televidentes ya se han podido divertir con algunas situaciones bastante curiosas con los participantes de la edición de este 2023. Uno de los momentos más curiosos fue protagonizado por Amparo Grisales, a quien un imitador de Feid le sacó la ‘piedra’.

| Foto: Fotograma, 1:21, 9 participantes logran pasar a la siguiente etapa | TEMP. 09 (2023) | Yo Me Llamo edición Colombia - YouTube Yo me llamo edición Colombia

La actriz se ha mostrado molesta por varios imitadores | Foto: Fotograma, 1:21, 9 participantes logran pasar a la siguiente etapa | TEMP. 09 (2023) | Yo Me Llamo edición Colombia - YouTube Yo me llamo edición Colombia

Después de que la llamada diva de Colombia le dijera que no le había gustado su presentación puesto que estaba muy desafinado, el joven, quien se identifica en las redes sociales como Juandacho, de un momento a otro se le dio por hacer movimientos con su trasero e imitar a César Escola, uno de los jurados más estrictos de esta temporada. Es más, hay quienes aseguran que esta versión del programa está mucho más ‘cuchilla’ que la misma Amparo Grisales.

Amparo Grisales contó en ‘Yo me llamo’ cómo fue su romance con Chayanne

Contexto: Amparo Grisales contó en ‘Yo me llamo’ cómo fue su romance con Chayanne

Robinson Silva fue uno de los imitadores que pasó por el “templo” de ‘Yo me llamo’. Muchos todavía recuerdan que este artista pasó también por el set de ‘La Descarga’, pero Marbelle tomó la decisión de no darle paso a la ronda de presentaciones de los cantantes.

Presentador de ‘Yo me llamo’ reveló que lo obligaron a hacer algo que no quería

Contexto: Presentador de ‘Yo me llamo’ reveló que lo obligaron a hacer algo que no quería

En uno de los videos que compartió en Instagram fueron varios los comentarios que recibió por parte de sus seguidores. “Hermosa la música de Julio Jaramillo, me trae muchos recuerdos buenos, gracias”; “bendiciones para todos, éxitos”; “me encanta como cantas. Eres el doble perfecto de Julio Jaramillo. Felicitaciones, no me canso de aplaudirte”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista.