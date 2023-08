La burla que le hicieron a la Paola Jara en ‘Yo me llamo’ y César Escola no aceptó

‘Yo me llamo’ es en la actualidad uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Desde su primera emisión en el año 2011, se ha convertido en uno de los realities favoritos de las pantallas nacionales, pues más de un televidente queda encantado al ver a los “dobles perfectos” de sus artistas favoritas.

Esta temporada, la más reciente, tiene unas pocas semanas al aire y ha dado mucho de que hablar, teniendo en cuenta la gran cantidad de personajes que han aparecido y las curiosidades con las que salen, que no dejan de generar risas y burlas en las redes sociales .

'Yo me llamo' es uno de los programas con mayor rating del país. | Foto: Captura de pantalla Caracol Tv

Amparo Grisales criticó a César Escola por un comentario que realizó en el programa de ´Yo me llamo´. | Foto: Tomada de Caracol Play: Fotograma 42:07 Algunos imitadores ponen a discutir a los jurados - Capítulo 6

La doble de Paola Jara en ‘Yo me llamo’ se burló de la original y César Escola no se lo perdonó

Cada noche, ‘Yo me llamo’ llega a los hogares colombianos para entretener y conmover a los colombianos con las imitaciones de los concursantes en esta etapa de selección de competidores. Y aunque las risas no faltan, nadie está exento de los malos ratos. Así le pasó hace poco a una mujer que tuvo la intención de imitar a la famosa cantante de música popular Paola Jara .

La imitadora, antes de pasar al escenario y mientras se describía a sí misma, soltó un vainazo en contra de la Paola Jara original con el fin de enfatizar en que sí era la doble perfecta pero no en todo: “Lo único en lo que no me parezco a Paola Jara es en el sudado de pollo, de resto, soy igualita”, comentó la mujer entre risas estando segura de lo que iba a mostrar luego en su presentación ante los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.