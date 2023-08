Amparo Grisales lanzó fuerte crítica a César Escola en pleno programa de ‘Yo me llamo’, ¿qué le dijo?

En la actual temporada, que ha emitido seis episodios, se han presentado un centenar de cantantes con el sueño de ser elegidos por la mesa de jurados conformada por Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola. En cada capítulo los colombianos han podido conocer talentos ocultos, pero también personas que llegan al escenario de ‘Yo me llamo’ y no tienen ningún parecido con el artista al que intentan imitar, generando burlas y críticas no solo entre los jurados sino también en las redes sociales.