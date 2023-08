“Hemos hecho de todo”: la foto de la cantante que Yina Calderón imitó en programa Yo me llamo

Yina Calderón es una empresaria e influenciadora colombiana que suele generar polémica en las redes sociales, en parte porque la huilense lanza diferentes críticas a otras figuras públicas que cuentan con significativas cantidades de seguidores.

Asimismo, en diferentes oportunidades, la también creadora de contenido se ha convertido en blanco de señalamientos, por el hecho de que ha llegado a aparecer frente a la pantalla de su teléfono celular con aparente estado de embriaguez y otras acciones que generan descontento de la comunidad digital.

Sin embargo, pese a los obstáculos que se le han presentado, Calderón sigue llamado la atención, ya sea porque se aventura a un nuevo emprendimiento o porque hace una nueva confesión mediante las plataformas de interacción social.

Precisamente, entre lo más reciente, la empresaria de fajas relató una experiencia del pasado cuando habría resultado siendo una participante más del formato televisivo Yo me llamo, el cual consiste en una competencia de canto para buscar el doble perfecto de cualquier artista, ya sea de la nueva o antigua generación.

Por el programa Yo me llamo han pasado todo tipo de personajes, algunos aparecen en la TV solo por parodia, mientras que otros se toman muy en serio el hecho de convertirse en el doble perfecto de un reconocido cantante.

En vista de ello, antes de convertirse en DJ de Guaracha, a través de redes sociales Yina Calderón comentó que hace años se habría presentado en el reality que suele tener gran acogida por los colombianos.

Yo me llamo 2023. Bogotá, julio 18 de 2023. Foto: Heidy León-Revista Semana. | Foto: Heidy León

La imitación de Yina en ‘Yo me llamo’

De acuerdo con las recopilaciones de las declaraciones de la influenciadora, se habría presentado a Yo me llamo, pero su experiencia no fue la mejor; de hecho, recordó cómo la diva de la televisión Amparo Grisales la trató.

Mientras se escuchaba de fondo los sonidos de la TV en el popular programa, Calderón expresó: “Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida, ni nada, yo me presenté a Yo me llamo y esa señora [Amparo Grisales] me trató como un cu¡$ y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”.

Asimismo, la polémica mujer indicó que, en dicho momento, quien la acompañó fue su hermana Leonela, aunque puntualizó que el jurado del formato audiovisual no sabía que ella era la que habría pisado el escenario.

“Ellos no sabían que era yo. (...) Pipe me dijo que sí; Escola que no, pero no me trató mal; esa señora [Amparo Grisales] ay... pero bueno, ella no lo hizo hacia mí, si no hacía el personaje que yo estaba interpretando”, rememoró la exprotagonista de novela.

En la misma corriente de ideas, Yina Calderón quiso mostrar el personaje que ella habría interpretado en Yo me llamo. Se trata nada más y nada menos de la cantante peruana Juana Judith Bustos, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la Tigresa del Oriente.

Así las cosas, mediante un video, la empresaria de fajas compartió el momento en el que habría ensayado para darle vida a la Tigresa del Oriente.

Con peluca y vestuario de animal print, Calderón entonó parte del sencillo titulado Nuevo amanecer.

Yina Calderón imitando a la Tigresa del Oriente. | Foto: Instagram: @rechismes

Además, entre risas, la colombiana dijo: “Ahí les dejé para que no digan que no me lo mando como es. (...) Es que hemos hecho de todo”, concluyó Yina Calderón en redes sociales.

Luego de las recientes declaraciones, la historia de la influenciadora comenzó a replicarse en varios perfiles de chismes y farándula donde los comentarios de los internautas comenzaron a hacer eco.

La influencer aseguró haber participado en el formato de 'Yo me llamo'. | Foto: Facebook: Yina Calderón