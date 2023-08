Yina Calderón pasó vergüenza y le piden que pague el arriendo

Estos últimos días no han sido tan buenos para la influenciadora opita. Hace unos días compartió en sus redes sociales que uno de sus más recientes emprendimientos había fracasado. Lo que contó la también empresaria de fajas es que unos vecinos del sector en el que estaba ubicado su spa no estaban muy contentos con la presencia de su negocio en la zona. De acuerdo con Yina, le tenían envidia.

De hecho, dijo que había invertido cerca de $100 millones en el negocio y toda esa plata se perdió. Pero en toda esta historia, según la creadora de contenidos, no todo fue malo puesto que le dejó algunas cosas a la dueña del predio para que “la casa se viera más bonita”. En ese sentido, dejó instalado un jacuzzi.

También explicó que la suma que debe la influenciadora ya es muy alta y que en caso de incumplir el contrato de arrendamiento tendrá que hacerse responsable de una multa. “ Cada canon de arrendamiento es de entre 4 y 5 millones de pesos con el IVA y ella dice que entregará el local como si nada porque ella es Yina Calderón y las cosas no son así. Hay un contrato de por medio y si queda mal son tres cánones de arrendamiento que le toca pagar por multa”, se le puede escuchar decir en el video que se hizo viral gracias a ‘La Red’ del Canal Caracol.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios le dijeron al joven denunciante que “uno no hace negocios con personas que no están bien de la cabeza”.