Yina Calderón cumplió su sueño de ser Barbie, este fue el look que eligió

“Aquí me están diciendo que la película era infantil… O sea, yo lloré, la cinta es divina, salen todas las barbies… Las que tenemos muñecas sabemos cuáles salen, pero ellos dos nada qué ve… A mí me encantó”, declaró la DJ, haciendo alusión a que a su novio y a su hermana Leonela no les causó tanta gracia el filme, pues no conocen de Barbies tanto como Calderón. Aún así los tres disfrutaron el plan de ir juntos al cine el día del estreno de la cinta.