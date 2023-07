Ella sería la nueva y joven pareja de Jhonny Rivera, que tendría 30 años menor que él

“Ya no se esconden” 😍 Jhonny Rivera al parecer si tiene una relación sentimental con su colega Jenny López 👫 pic.twitter.com/bdWn8ZH1gn

Según la información que llegó a manos del medio, “El cantante Jhonny Rivera no quiere que se sepa dicho romance por la diferencia entre ellos, ya que empezaron su relación cuando ella era menor de edad y ahora ella tiene apenas 20 años y el 51″.

Jhonny Rivera se luce bailando para Esperanza Gómez

“Los pasos finales son los mejores que he visto, me dio susto a mí”, “qué personaje el máster, ome”, “la danza de la fertilidad”, “tiene tumbao y, si Esperanza aplaudía, no te fue tan mal jajaja”, fueron algunos de los comentarios en la red social.