“Me empeliculé”: Yina Calderón asume su culpa y se retracta con su novio, ¿qué le dijo?

Algunos de estos eventos tienen que ver con sus toques como DJ, en los que le da rienda suelta a todos sus covers en versión guaracha de canciones tan resonadas como Sálvame de RBD, Todos me miran de Gloria Trevi, Baby One more Time de Britney Spears o el legendario vallenato de Cómo duele el frío . Este último casi la lleva a tener pleitos legales con el compositor, pelea que también se convirtió en noticia de índole nacional.

“Quiero contarles una cosa. Ustedes saben que cuando yo tengo que aceptar las cosas, las acepto, cuando tengo que pedir una disculpa la pido, cuando no la he cagado, juep*** alego porque yo tengo la razón, pero resulta y pasa que yo el viernes toqué guaracha, el sábado la seguí, ustedes ya me conocen… Me puse a jartar, el sábado no sabía ni quién era … Me puse a leer en Instagram a los venenosos que me escriben que ‘su novio la engaña’ y pues la mari** aquí presente se regó, dijo un poco de cosas del novio”, contó Yina en sus historias de Instagram.