“Arde TikTok”: la Tigresa del Oriente se le midió a bailar como Shakira

Con la llegada de las nuevas tecnologías, las redes sociales se han tomado la delantera a través de la creación de contenidos que hacen parte de challenges o desafíos. La mayoría de cibernautas suelen seguir a los artistas, luego de que estos sacan una canción que se convierte en viral, por eso la Tigresa del Oriente se le midió a imitar los movimientos de cadera de Shakira.

Durante las últimas semanas, la cantante colombiana ha ocupado la portada de los portales y blogs de entretenimiento debido a que, tras años de relación, se separó del futbolista Gerard Piqué. De este modo, el más reciente sencillo de la barranquillera, llamado Te felicito, incrementó en visualizaciones, ya que empezaron a correr los rumores de que esta sería una dedicatoria para el español.

Así las cosas, Te felicito se convirtió en la canción de fondo para varios contenidos compartidos en las plataformas digitales, entre ellos TikTok.

Shakira se ha caracterizado por destacar no solo por el tono de su voz, sino también por sus movimientos, algo que la peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la Tigresa del Oriente, no pudo dejar a un lado y se sumó a los miles de cibernautas que publican videos bailando la reciente canción de la barranquillera.

“Arde TikTok 🐯”, dice el pie de foto del video que publicó Bustos en sus diferentes redes sociales y en donde aparece bailando Te felicito.

Con un enterizo de pies a cabeza estampado en animal print de tigre, una botas y un par de guantes con el mismo diseño, la mujer de 76 años trata de imitar a Shakira frente a la cámara de un teléfono celular; se mueve de un lado al otro y las acciones de sus manos representan las garras de un felino.

Al sumarse a la tendencia, la Tigresa del Oriente ha causado un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores y usuarios de las redes sociales.

Así como hay quienes admiran que, a pesar de su edad, la peruana sigue moviéndose y manifestándose artísticamente, también hay quienes critican su aparición en las plataformas: “Le está dando un ataque”; “Hooooooo, se me puso la piel de gallina”.

Una usuaria dice que valora el esfuerzo, pero la edad le está pasando factura a la cantante: “Ayy no, cada día la veo y la veo y siento dolor ajeno, ella hace mucho esfuerzo para hacer su show. 😢”.

Y también hay quienes la felicitan: “Erchulisss tigresa que bella, con los pasos prohibidos 🔥”, “Me encanta verla 😍”; “Ese enterizo tan churro que te pusiste”, son varios de los halagos que se pueden leer en el perfil oficial de Instagram de la Tigresa del Oriente, donde acumula más de 134 mil seguidores.

Esta es la publicación de la artista peruana en donde baila la interpretación de Shakira:

¿Indirecta de Shakira con ‘Te Felicito’?

Respecto a la canción lanzada hace más de un mes, esta dice: “por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show”.

El video fue filmado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber estado al frente de otros videos como Me enamoré, de Shakira, o No es lo mismo, de Alejandro Sanz.