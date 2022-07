Video | Anuel vivió incómodo momento en pleno concierto, tras presentar a su pareja Yailin

No para la polémica alrededor de la nueva relación del artista puertorriqueño Anuel AA con Georgina Nicastro Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como ‘Yailin, la más viral’.

En momentos en que Anuel AA presentaba a su actual pareja en pleno concierto en España, algunos de los asistentes empezaron a corear el nombre de su ex, la cantante colombiana Karol G, luego de que el artista pronunciara su clásica frase “Real hasta la muerte”.

El incidente, sin duda, generó molestia en el artista puertorriqueño y se volvió viral en las redes sociales, donde algunos cibernautas rechazaron la actuación de los asistentes al evento en España.

“Ay no, dejen a esa muchacha en paz, Karol G feliz y la gente haciendo esto; un ser humano como todos nosotros. De verdad que esta gente tiene que ser muy fuerte mentalmente (...) La gente es muy desubicada que tristeza, por qué hacen eso, sea como sea Yailin. A mi me da hasta pesar este tipo de situaciones para ella (...) Imponer y pisotear al pasado y eso no se hace y como somos tan dados a juzgar, eso es algo que la gente se tomó a personal desafortunadamente (...) eso le pasa por hablar M... Eso se llama karma (...) Eso no se hace, ellos siguen su vida, la gente debe aprender”, comentaron algunos cibernautas.

Por otra parte, el cantante puertorriqueño Anuel ha sido uno de los artistas que ha dado de qué hablar en las diferentes redes sociales debido a su apariencia física. Desde hace varios meses el artista ha adelgazado varios kilos y es evidente en su aspecto, especialmente en su rostro.

Respecto a ello, los usuarios han comentado que la delgadez del artista podría deberse a su nueva relación con la cantante Yailin, con quien se casó el pasado mes de junio. En su cuenta de Instagram, Anuel ha recibido comentarios negativos como “Todo está muy bien, lo triste es como te estás acabando físicamente, tú eres el único que sabe cómo haces tus cosas, pero antes de esta nueva relación, tenías brillo en tus ojos y se te veía muy feliz, es algo que se ve desde lejos...”; “Todo lo que hizo con Karol lo hace con ella no está siendo original con ella, así no”, y “historia sigue y no supera a #karolg. #yailinlamasviral felicidades linda ❤️ buenos éxito pa’ superarse linda”.

Ante las críticas, el artista puertorriqueño aclaró en el medio de comunicación dominicano Alofoke Radio que desde hace dos años inició un plan de alimentación especializado y ahora es que se están evidenciado los resultados de esta dieta. “Desde los últimos dos años empecé a hacer dieta, estuve dos años en dieta”, aclaró el cantante.

Anuel AA terminó en el piso en pleno concierto

Recientemente, el cantante del género urbano fue protagonista de una serie de contenidos en redes sociales, los cuales fueron captados en uno de los conciertos que estaba dando. El artista pasó un incómodo momento luego de que un fanático lo tomara por sorpresa y terminara encima de él.

Según las imágenes, que fueron difundidas por distintas plataformas, Anuel AA se encontraba dando una presentación en Badajoz cuando fue sorprendido por un hombre que se escabulló entre su equipo de seguridad y logró llegar al escenario. El sujeto no lo pensó dos veces y se lanzó contra el intérprete de Medusa.

Este tremendo susto fue tomando fuerza entre los integrantes de la seguridad del evento, ya que el fanático se acercó al puertorriqueño, lo intentó abrazar y terminó llevándoselo al suelo. Uno de los agentes que estaba ahí agarró a la persona por detrás, buscando la forma de alejarlo del cantante urbano.

En el clip se detalla cómo el artista, estando en el piso, pide respeto por lo que estaba sucediendo, ya que el hombre no lo soltaba a pesar de los intentos de los trabajadores de seguridad. Al perder el equilibrio, Anuel quedó tendido en el escenario, mientras el fan lo agarraba de las piernas para que no lo alejaran de él.

Acto seguido, ambos fueron tomados de los brazos por las personas que estaban en la tarima, por lo que la situación se comenzó a salir de control.

Según las imágenes que quedaron captadas en los videos, los agentes de seguridad lograron apartar al asistente del concierto y buscaron la manera de bajarlo del lugar, a pesar de que él ponía resistencia. Al final, se vio detenidamente cómo uno de los hombres lo empuja y lo entrega a otra persona que estaba abajo del escenario.

La estrella de la música urbana, que en el pasado insultó a un espectador de su concierto por llevar peluca de color azul, quedó sentado frente a los demás fanáticos, recibiendo la ayuda de su equipo para ponerse de pie de nuevo.