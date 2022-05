Seguidores de Anuel AA abuchearon a su novia y pidieron a gritos a La Bichota

El reguetonero Anuel AA ha estado desde hace mucho tiempo entre polémicas, luego de que terminara su relación con la colombiana Karol G e iniciara su actual romance con Yailin, cantante del mismo género.

En varias ocasiones se ha hablado de un disgusto constante entre la pareja por las referencias sobre la ex del puertorriqueño, comentarios que le hacen sus fans, además de las indirectas que ambos se han lanzado en sus temas.

Una de las más activas en toda esta polémica es la actual prometida de Anuel. La dominicana Yailin ha sido fuertemente criticada en redes sociales, tanto por ser el supuesto ‘reemplazo’ de Karol G, como por los mensajes que ha lanzado en contra de la colombiana.

Y a pesar de que hay personas que apoyan a Yailin y su relación con Anuel, y le piden a quienes no lo hacen que superen la etapa que compartieron el puertorriqueño y la colombiana, muchos otros no la aceptan y se lo hacen saber de forma para nada disimulada.

Justamente así sucedió en Las Vegas el pasado 30 de abril durante el festival Vibra Urbana, donde Anuel se iba a presentar.

Poco antes de que el boricua saliera a dar su show, su prometida era quien abriría el concierto, razón por la que el DJ puso una de sus canciones. No obstante, los ‘fans’ de Anuel AA empezaron a abuchear las canciones de la dominicana, y pedían a gritos los temas de La Bichota.

Algunos usuarios en redes sociales dijeron que, ante este acto del público, el reguetonero no quería salir a dar su show; sin embargo, él y su novia ignoraron los gritos de los asistentes al evento y salieron a la tarima para encontrarse con un público aclamando al unísono “bebecita”, que era el apodo que le tenía Anuel a Karol G cuando eran pareja.

El debate sobre este y los demás desplantes que los seguidores del puertorriqueño le han hecho a la dominicana encendió de nuevo las redes, tanto a favor como en contra de lo que hizo el público. Aun así, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Anuel reaccionó contra Karol G por supuesta dedicatoria en Coachella

Anuel y Karol G eran una de las parejas preferidas en el mundo de la música y su separación causó conmoción entre sus fanáticos.

Ahora, con cada uno por su lado, han ocurrido indirectas que el mundo del entretenimiento ha notado entre los dos. La última ocurrió de parte del cantante puertorriqueño, quien al ver la presentación de la colombiana en Coachella se sintió aludido por unos comentarios que hizo en el escenario la llamada Bichota.

La cantante lanzó frases en la tarima como “hay un ex que me sigue diciendo te quiero, te extraño”, lo cual fue tomado por Anuel como un mensaje para él. Ante esto no dudó en dar su opinión por medio de su perfil oficial de Instagram.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene, y ya es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo creer”, escribió en una de las historias que permite hacer esta red social.

Por el momento, no hay una respuesta de Karol G, quien tuvo una presentación de lujo en Coachella 2022.