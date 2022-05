“Me emocioné un poco”: Mujer que le lanzó una bebida en la cara a Karol G se disculpó

Karol G sorprendió a sus seguidores el pasado viernes, 29 de abril, luego de que llegara al barrio Provenza (sector de El Poblado), en Medellín. Aunque publicó un par de mensajes a través de sus redes sociales, sus fans no se imaginaron que era cierto.

En su cuenta de Twitter, Karol G sembró expectativa diciendo que tenía un plan en la capital antioqueña, dejando la etiqueta #Provenza, en referencia a su más reciente canción y, precisamente, la zona de la ciudad que iba a visitar. La Bichota invitó a sus seguidores para que estuvieran con ella en el icónico barrio, luego de esto, subió una historia en la que aseguraba a sus seguidores que iba a invitar “el chorro”, de manera que solo tenían que acompañarla.

“Hey, Medallo, del Provenza que yo hablo en mi canción es de Medellín, Provenza es de Medellín. Caigan por allá, me traje el carro del video, va a estar muy chimba, van a hacer tatuajes, musiquita y chorrito ilimitado de cuenta de Karol G, si me animo les caigo”, fueron las palabras de la cantante.

Centenares de fanáticos atendieron el llamado de Karol G y llegaron al lugar de la cita para encontrarse con la artista, quien aprovechó su visita en la capital antioqueña para cantar una de las canciones más representativas de su carrera musical hasta el momento, Tusa. En medio de su presentación, la artista tuvo una respuesta absoluta por parte de sus admiradores, quienes a todo pulmón cantaron con ella.

Una mujer le arrojó lo que parecía ser cerveza

La sorpresiva visita de Karol G al sector de Provenza, en Medellín, fue una experiencia memorable para sus fanáticos, quienes le manifestaron su cariño y admiración. Sin embargo, un bochornoso momento ocurrió cuando la artista caminaba entre la multitud.

Entre la algarabía del momento, Karol G saludaba y lanzaba besos a sus fanáticos, quienes gritaban y registraban la escena con sus celulares. No obstante, pese a que la artista estaba rodeada por su equipo de seguridad, una mujer le arrojó lo que parecía ser cerveza. De hecho, varios fanáticos registraron con sus cámaras el momento exacto en que esta persona estiró su brazo para lanzarle el líquido en la cara.

En mi celular tambien quedo registrado el momento en el que esa boba hpta le dio por eso pic.twitter.com/gSjrSMuHs6 — David Sánchez (@CDavidSanchezP) April 30, 2022

Las acciones de la mujer generaron rechazo inmediato, tanto de quienes estaban en Provenza como de usuarios en redes sociales que viralizaron el video y condenaron vehementemente su conducta.

Las imágenes, que suman miles de reacciones en redes sociales, muestran a una mujer rubia cuando arroja el líquido hacia la cantante. De inmediato, algunas personas que estaban alrededor la empujaron para hacerla a un lado.

Una mujer dice ser quien arrojó el líquido; se disculpó

En redes sociales apareció una mujer identificada como Kim, quien dice ser la persona que arrojó el líquido al rostro de Karol G. La cuenta de Instagram @rechismes ubicó el comentario y lo publicó en su perfil.

“Qué pena con ustedes, pero las cosas no son como aparentan ser”, escribió Kim en la introducción de su mensaje. A renglón seguido, aseguró que la bebida que le arrojó a Karol G “no era cerveza”. También negó ser fan de Anuel AA, expareja de la artista paisa, ni de su actual novia, Yailin.

“(...) Claramente sí estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de Karol G. Me emocionó un poco y aventé agua. Sí es una falta de respeto y pido disculpas a todos, y especialmente a la cantante. Todos cometemos errores. Mil disculpas”, escribió la mujer en un comentario publicado en Facebook.

No obstante, algunos internautas no se conformaron con los expresado por la mujer. “Al ver el vídeo lo único que uno puede ver es que fue intencional, por más emoción que sienta no voy a levantar un vaso con líquido y aventarlo hacia otra persona dos veces”, comentó el usuario de Instagram @jesicaduque_97.

“Se imaginan dónde hubiese sido, no sé, ácido??? Porque la intención no se vio de emoción”, agregó @kfiorellapm.