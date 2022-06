“La tonta con la peluca azul”: Anuel AA ofendió a una fan en pleno concierto, esta es la razón

Anuel AA no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales desde su separación con la colombiana Karol G. Los fanáticos del cantante han sido partícipes de lo que el artista publica de su vida privada o de lo que viven con él a través de los conciertos.

En esta ocasión el puertorriqueño nuevamente salió a relucir por insultar a una mujer en medio del concierto que llevaba a cabo en España. Según el artista, la mujer le lanzó una botella que casi lo lastima hacia el escenario.

“¡Mira! el que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención”, dijo el artista, atacándola verbalmente. Inmediatamente, el color de la peluca fue asociado por los seguidores del cantante a la también conocida como ‘Bichota’.

“Yo respeto al público, pero me tienes que respetar tú a mí también, ¿oíste? La peluquita esa y tirándome botella”, agregó Anuel AA en medio del evento. Debido a la oleada de insultos a la mujer, se generó descontento entre los usuarios que vieron el video en las redes y fue tildado de irrespetuoso.

Una diversidad de páginas han replicado el video y en ellos, se puede leer algunos de los siguientes comentarios: “Ya me cayó mal, debería ser cancelado. Así no se le habla alguien”; “Wow! Y como el sabe que fue la de la peluca azul, si el no estaba mirando para ese lado”; “Y a lo mejor la de la peluca no fue! El se enfocó en el color de la peluca”.

“Atacó a alguien que quizás no fue solo por tener peluca azul”; “No estuvo bien lo que hizo la chica pero no era para responder tan vulgar”; “Este tío va de mal en peor”; “La plata y fama no le quita lo mal hablado y falta de respeto”; fueron otros de los comentarios.

Hace unos días el cantante volvió a ser noticia al evidenciar un error que cometió el artista en medio de un concierto, donde se refirió a Karol G, su antigua pareja, en lugar de su ahora esposa, Yailin la más viral.

Aunque rápidamente Anuel trató de rectificar su error, cientos de personas en su concierto y en las redes sociales no dejaron pasar el momento, ya que se relacionaría con varios rumores que afirman que, posiblemente, el boricua no habría olvidado a la paisa antes de continuar su vida amorosa con Yailin.

El error fue innegable, por el hecho de que en lugar de decir ‘chivirika’, como es conocida su esposa, dijo ‘bebecita’, como este le solía decir a Karol G cuando estaban juntos. Inmediatamente, rectificó, preguntándoles a los asistentes a quienes les gustaba Yailin la más viral, a modo de cumplido para recordar a su actual pareja.

“¿Dónde están todos los que aman a la bebeci... bebecitaaa?”, dijo primeramente el artista, y rápidamente corrigió: “¿Dónde están los que gritan por la Chivirika?”, pero claramente, el error quedó grabado por los asistentes a su concierto y difundido en redes sociales.

El video que se volvió viral ahora tiene cientos de mensajes, en los que algunos afirman que el error del cantante fue grave y que podría afectar su recién matrimonio, así como otros indican que es pequeño y que no significaría mucho.

“Lo traicionó el subconsciente. Yailin debe estar muriendo”. “Esa frase ‘bebecita’ es de Anuel, no de Karol G”. “Cuando Yailin vea este video se va a morir”. “Le va a costar el divorcio, ja, ja, ja”. “Bebecita lo dice de antes de estar con KG, lo dijo por la costumbre, luego cayó en cuenta, eso es todo”, son algunos de los comentarios.