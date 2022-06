¿De qué hablaron? Shakira y Piqué habrían mantenido una “reunión secreta”, según medios españoles

Uno de los temas más importantes en medio de la separación de Gerard Piqué y Shakira es la custodia de sus dos hijos menores de edad, Sasha y Milan. A este respecto, los medios españoles han revelado en las últimas horas que la expareja habría celebrado una reunión secreta para hablar sobre el futuro de sus descendientes.

Así entonces, el medio 20 Minutos afirmó que, a pesar de los recientes rumores sobre encuentros del futbolista con la que sería su nueva pareja, Shakira y Piqué habrían retomado los diálogos que definirían tanto la educación, como la forma en que manejarían las custodias.

Aunque no se mencionaron muchos detalles sobre la “reunión secreta”, se indicó que la relación entre la expareja estaría muy rota, y una de las causas para que los diálogos sobre el futuro de los menores de edad no avanzara sería por la desconfianza de Shakira hacia Piqué.

Se ha resaltado que tanto Sasha de 7 años, como Milan, de 9, estuvieron en Inglaterra con Piqué disfrutando de Wimbledon.

Es de resaltar que algunos rumores indican que la barranquillera no tiene contemplado seguir viviendo en su gran mansión de España, esto debido a que los vínculos familiares en este territorio son únicamente los de Piqué.

En vista de ello, Shakira tendría en mente arribar a otro país con sus hijos; algo en lo que no está de acuerdo el futbolista del Barcelona, pues este prefiere mantener a Sasha y a Milan en la ciudad en la que nacieron.

Los padres de Shakira, ¿culpables de su separación con Gerard Piqué?

Roberto García, el ex de Lucy Mebarak, hermana de Shakira, se hizo reconocido en el mundo del espectáculo por sus polémicas declaraciones en que afirmó que Lucy lo dejó para irse a Barranquilla y, cuando esto ocurrió, el hombre quedó en graves problemas financieros, según comentó a ESdiario en el programa Chismógrafo.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros (aproximadamente 1.300.000 de pesos). Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total, he perdido cerca de 500.000 euros (poco más de 2.100 millones de pesos)”, afirmó al diario local de España.

Las declaraciones de García, como se dice coloquialmente en Colombia, le echan más leña al fuego, pues asegura que la familia Mebarak influye demasiado en las decisiones económicas –sobre todo– de las mujeres de ese núcleo.

“Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él”. Y dio un dato que sería determinante para entender el desenlace del romance: “Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos”, afirmó.

Y dijo que según le contó “una persona muy allegada” a ellos, ha habido problemas económicos entre ambos porque, “supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se negó a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 %. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas”, según manifiesta García.