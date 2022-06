Medios españoles dicen que Shakira construirá muros en su casa para estar lejos de Piqué y su familia

La historia de amor de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué llegó a su fin y todo parece indicar que la ruptura no se dio en los mejores términos.

Rumores de infidelidad, problemas financieros y peleas entre la pareja son parte de los titulares de los principales medios de comunicación del mundo, mientras que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Con 12 años de relación y dos hijos, Shakira y Piqué protagonizaron una de las historias de amor más reconocidas de la farándula, pero ahora la relación se acabó y parece que los problemas entre los dos empiezan a salir a flote.

De acuerdo con el portal Mamarazzis, la cantante colombiana no tiene ahora una buena relación con sus exsuegros, por lo que ha tomado la decisión de levantar muros alrededor de su casa para poder tener mayor privacidad, ya que la casa de ella colinda con la de la familia de Piqué.

Según la periodista Laura Fa, del programa español, Shakira quiere evitar las miradas indiscretas y como ya no son familia, no tienen por qué saber qué ocurre del otro lado del muro.

Sin embargo, aseguró que esto afectará las zonas comunes como la piscina que quedará al lado del muro de ella, pero tendrá la independencia que desea mientras los abuelos podrán disfrutar de sus nietos al vivir tan cerca de ellos.

“Al parecer, las obras podrían empezar este mismo verano si finalmente se decide a llevar a cabo esta construcción, coincidiendo con las vacaciones tanto de ella como de Piqué. Además, aunque ella sigue viviendo en la mansión familiar, continúa el rumor de que podría irse a vivir a su casa de Miami próximamente”, dijo la periodista del programa de chismes.

Por el momento, ni Shakira ni su equipo han corroborado esta información y lo único claro es que por estos días ella se encuentra sola mientras sus hijos están en Inglaterra con Piqué disfrutando de Wimbledon.

“Lo he pasado muy mal”: sorpresivas confesiones del excuñado de Shakira

Recientemente, la colombiana y su familia quedaron en el ojo del huracán dentro de la prensa luego de sorpresivas confesiones que dio Roberto García, expareja sentimental de Lucy Mebarak, hermana de la cantante, con quien estuvo por ocho años. El hombre lanzó algunas revelaciones que derrumbarían los rumores sobre la supuesta causa de la ruptura entre el español y Shakira.

De acuerdo con las declaraciones que dio García al programa Chismógrafo de ESdiario, la familia de la colombiana suele influir mucho en las relaciones personales, llegando a dar opiniones decisivas que causan conflictos internos. El excuñado de la artista fue claro al indicar que el detonante de los problemas entre la pareja sería un tema económico.

En las palabras que dio, Roberto García enfatizó en lo que estaba viviendo Shakira junto a Piqué, señalando que los líos por dinero habían deteriorado la unión que tenían desde hace años. El hombre aprovechó para contar una incómoda situación que vivió con su expareja, quien se fue de su lado en 2015 y lo dejó embarcado con varias responsabilidades económicas.

El excuñado de la estrella musical afirmó que Lucy Mebarak se marchó a Barranquilla en aquel año y lo dejó solo con varios temas económicos que le han provocado millonarias pérdidas. García puntualizó en “lo mal que la ha pasado”, llegando a sufrir un desgaste en otros aspectos de su vida.

“Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir en el coche. Mi exmujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y solo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño”, aseguró en su versión.

“En total he perdido cerca de 500.000 euros (aproximadamente 2.100 millones de pesos colombianos)”, agregó.

La expareja de Lucy Mebarak contó que Shakira quiso asumir la deuda que tenía su hermana, por lo que intentó colaborarle con el tema económico. Sin embargo, el padre de familia impidió que las cosas fluyeran y frenó la ayuda que daría la artista.

Todo esto ocurrió por una pelea que tuvo García con William Mebarak, quien terminó influyendo para que supuestamente la colombiana no tomara acciones a su favor.

“Shakira me dijo que respondería por lo que me había hecho su hermana y al final no quiso saber nada de mí. Tuve una fuerte discusión con su padre por todo esto y por ese motivo Shakira no quiso ayudarme. Ella no hace nada sin que los padres le autoricen. Ellos supervisan muchas cosas”, dijo el hombre, agregando que lo que le sucedió a él estuvo “orquestado” por el progenitor de ellas.