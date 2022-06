Shakira y Piqué: ¿pitazo final? Las ‘faltas’ y ‘jugadas peligrosas’ que marcaron el fin de la relación

Este fin de semana, mediante un sencillo pero contundente comunicado conjunto, la cantante colombiana Shakira y el defensa central de la Selección España y el Barcelona, Gerard Piqué, informaron al mundo su decisión de poner fin a una relación amorosa que se extendió por una década, y que dejó como fruto a dos hijos: Milan y Sacha.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reza el comunicado con el que se puso fin a una historia que comenzó en el seno del mundial de Sudáfrica 2010, cuando, mientras que la barranquillera tocaba el cielo del éxito con su canción ´Waka Waka´, Piqué hacía lo propio levantando la Copa Mundo con la única Selección española capaz de hacerlo.

Aunque la historia se había comenzado a tejer en las vísperas del Mundial, esta solo se reveló al mundo en 2011, luego de que la cantante oficializara su ruptura con el empresario argentino Antonio de la Rua.

Y aunque el amor de Shakira y Piqué se convirtió inmediatamente en portada de revista, y fue mostrado como un ‘idilio’, el cual también surgió con la lupa de los medios de comunicación encima por ser unas figuras tan visibles al público.

Una de las primeras alertas que surgieron en torno a la relación, se presentó con la misma noticia de la oficialización, y se refería precisamente a la diferencia de edades entre la intérprete y el deportista. Ella le lleva diez años exactos a Piqué, siendo el 2 de febrero su fecha compartida de cumpleaños. Actualmente, ella se encuentra en los 45 años, mientras que el deportista llegó a los 35.

No obstante, parecía que la pareja había logrado sortear las críticas y se mostraba como el digno ejemplo de la frase “para el amor no hay edad”. El tiempo fue evidenciando que en algunos espacios la diferencia de edad sí terminó marcando diferencias e, incluso, mientras que con la llegada de los hijos Shakira llegó a contemplar poner fin a su carrera musical en 2017, Piqué se encontraba en su mejor momento deportivo.

En ese año, se llegó incluso a rumorear que la relación había terminado; sin embargo, un par de publicaciones en los que se les mostró cercanos sirvieron para disipar los señalamientos.

Esta situación fue similar a algunos momentos vividos por la pareja en el inicio de su relación, en 2011 y en 2012, cuando también había estado bajo la lupa de los medios de la prensa rosa.

Sobre la tentación de Shakira por dedicarse al hogar y dejar de lado la música, la misma cantante había reconocido, en una entrevista a Vanity Fair, que Piqué le pidió recular en su decisión.

¿Un amor ‘sin ataduras’?

Si bien en múltiples escenarios se llegó a rumorar que se avizoraba una boda para poner el sello oficial a la relación, la cantante también había declarado públicamente que el matrimonio ‘no era para ella’, confirmando que la suya no era una ‘relación convencional’.

Sin embargo, el vínculo sin ataduras de las dos figuras estuvo varias veces en entredicho por las acciones que en la práctica evidenciaba Piqué, y aunque nunca se conocieron declaraciones al respecto, los rumores sí llegaron a la prensa en repetidas ocasiones, poniendo incluso el ‘pase gol’ para la que fue aparentemente la jugada definitiva, en la que Piqué se habría terminado metiendo un ‘autogol’.

El más reciente rumor surgió en lo corrido de la última semana, y al parecer terminó por ponerle fin a un ‘tiempo de alargue’ que se estaban dando Shakira y el padre de sus hijos.

El tema en cuestión se refiere a la revelación, de parte de periodistas españoles, de la existencia de una presunta infidelidad de Piqué a su pareja, la cual fue destapada públicamente por la periodista Laura Fa a través de su pódcast Mamarazzis, perteneciente a un medio conocido como El Periódico.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, fue lo afirmado por la periodista, quien también reveló que la mujer en cuestión es una joven de 20 años, a la que el futbolista, en su faceta de empresario, conoció en eventos en los que ella trabajaba como parte del staff.

Pese a que esta revelación ponía en sobre aviso al futbolista, y digamos que la ‘doble amarilla’, llegó por cuenta de las declaraciones de una mujer Suzy Cortés, modelo conocida como Miss BumBum, quien en medio del escándalo salió a los medios de comunicación para confesar que el futbolista también había andado de coqueto con ella, revelando que, pese a que él tenía una relación y una familia con Shakira, entre los años 2016 y 2018 (el mismo tiempo del nacimiento de Sasha), el defensor del Barcelona le envió una serie de mensajes subidos de tono a través de las redes sociales, llegando incluso a indagar por las medidas de su trasero.

No era un tema nuevo

Aunque el más reciente escándalo puede verse como el detonante de la ruptura de Shakira y Piqué, este es un tema que no es nuevo en esa relación, pues, según recuerdan medios locales de España como el diario Marca, el defensor ‘ya había jugado al borde de la raya’, recordando episodios como el vivido en 2012, cuando se especuló sobre un caso de engaño de parte del deportista a la cantante, en un triángulo amoroso que tenía como protagonista a la modelo israelí Bar Refaeli; situación que nunca pudo corroborarse, pero que estuvo marcada por acercamientos de la referida mujer, quien fue vista acompañando varios partidos del Barcelona.

En ese mismo sentido, en su momento, la prensa sensacionalista también refirió escenarios que cuestionaban la orientación sexual de Piqué, y lo hicieron blanco de críticas tras conocerse una serie de fotos en compañía de su excompañero Zlatan Ibrahimovic.

¿Estaba en tiempo extra?: “Te aviso y te anuncio que hoy renuncio”

Si bien la revelación del caso de infidelidad de Piqué es visto como el detonante de la ruptura, medios ‘del corazón’ como la revista Hola en España, han señalado que, aunque la relación se mantenía ‘a los ojos del mundo’, de facto ya se presentaba distanciamiento entre la pareja, llegando a afirmar incluso que él estaba viviendo en su apartamento de soltero, y que ya no tenía llaves de la casa de la barranquillera en Barcelona.

Esto también sustentaría el porqué, en el viaje que recientemente adelantó la cantante de vacaciones con sus hijos, no se vio al deportista firmando parte del cuadro familiar.

Según la prensa en España, “la última vez que les vimos juntos en un acto público fue el pasado mes de octubre, cuando acudieron con sus hijos a un evento en Tarragona”.

Frente a la relación de Shakira y Piqué, medios de la prensa rosa en España también han señalado que parte de la más reciente canción de la cantante, ´Te felicito´, está dedicada al futbolista, citando un fragmento que dice “por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso...”.

Tras conocerse el comunicado conjunto en el que dan cuenta de su ruptura amorosa, medios como El País de España se han referido al tema afirmando “apenas 26 palabras para despedir más de una década de amor”.

Más allá de la separación: ‘La tortura’, el difícil momento que viven Shakira y Piqué

Aunque las cuestiones del corazón son las que ahora ocupan los titulares en los diferentes medios de comunicación frente al caso Shakira-Piqué, las dos figuras públicas también enfrentan problemas de tipo legal, luego de que las autoridades señalaran un presunto caso de evasión de impuestos y un escándalo por aparente corrupción.

En el caso de la cantante, sus líos judiciales se refieren a una acusación que pesa en la Audiencia de Barcelona, en la que se le señala de defraudar al fisco español por una suma de 14,5 millones de euros.

Aunque el caso se encuentra en curso, la cantante aún no ha logrado llegar a un acuerdo con el Estado español, y según medios locales, podría ser llevada a juicio por dejar de tributar entre 2012 y 2014; esta acción debía adelantar en España, siendo su lugar de residencia fiscal.

A su vez, Piqué es señalado en medio de un escándalo que también involucra, según medios españoles, al presidente de la Federación de Fútbol de su país, luego de que se conocieran unos audios en los que se señala que, a través de su empresa Kosmos, consiguiera que la Super Copa de España se desarrollara en Arabia Saudita, representando importantes ganancias. Sobre el particular, el futbolista advierte que no existen irregularidades, y que todo se desarrolló de manera legal.

Prensa española pone más leña en el fuego

Adicional al escándalo por la infidelidad denunciada de parte de Piqué, la prensa española ha prendido el fuego a través de la publicación de artículos cargados de suspicacias sobre la vida privada de Shakira, refiriendo que existirían actor de acercamiento entre un actor de Hollywood, Chris Evans, y ella, advirtiendo que recientemente se comenzaron a seguir mutuamente en redes sociales, hecho que sucedió poco tiempo después de que comenzara a circular el rumor sobre la ruptura de la relación de la colombiana.