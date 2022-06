Shakira y Piqué: esta es su historia de 12 años de idilio, que termina con rumores de infidelidad

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español que milita en el FC Barcelona, Gerard Piqué, están hoy en el foco de todo el mundo a raíz de la confirmación de su separación, un suceso que estaba en boca de los medios desde hace poco tiempo.

Sin embargo, a lo largo de su relación de 12 años, la artista y el accionista del Barcelona se consolidaron como una de las parejas más destacadas de la farándula mundial y como producto de su amor conformaron una familia con dos hijos: Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015, respectivamente.

Aunque muchos creían que iniciaron su relación sentimental en 2011, realmente fue 2010 el año en que el jugador y la cantante tuvieron sus primeros acercamientos. Según confesó Piqué, se conocieron en Madrid, poco antes de comenzar el Mundial de Sudáfrica y no durante la grabación del himno del mundial, en la que el defensa español aparece.

En esa ocasión, Gerard le dijo a la cantante colombiana que se encontrarían de nuevo en la final del Mundial, así que si la selección de España no hubiese llegado a esa instancia, quizá la historiahubiera sido diferente.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, dijo el futbolista en una entrevista al diario L’Esportiu en 2020.

En otra entrevista aseveró que, luego de la grabación de Waka-waka, le escribió preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella le respondió profusamente. “Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar al final para volver a vernos”, dijo en el programa catalán Fora de série.

Cabe recordar que, para ese momento, Shakira mantenía una relación sentimental con el argentino Antonio de la Rúa, con quien estaba desde el año 2000. No obstante, la cantante dejó este noviazgo para salir con Piqué.

“Ella tenía pareja y lo dejó todo”, afirmó el futbolista en el canal catalán.

Algo que también llamó la atención en la pareja, recién se hizo público su noviazgo, fue la diferencia de edad, ya que la cantante le lleva 10 años al jugador de fútbol. Actualmente, tienen 45 y 35 años, respectivamente. Curiosamente, la pareja cumple años el mismo día, el 2 de febrero, por lo que esta fecha se volvió muy importante para ellos y para los medios de comunicación, que siempre buscaban detalles de esta celebración,

Shakira siempre se refirió a Piqué como un gran hombre que la hace feliz y al que ella admira, más allá de las chanchas, sino en su rol de padre y pareja.

“Soy feliz. Tengo a un hombre que me hace feliz. Y una familia, que es lo que más he deseado en la vida”, afirmó la artista en una entrevista en 2016, cuando promocionaba Zootopia, una película de Disney donde prestó su voz.

Sus hijos

Milan y Sasha llegaron a la vida de la pareja en 2013 y 2015, respectivamente y según el padre del futbolista, Joan Piqué, Milan es la viva imagen de su madre, Sasha tiene rasgos de su padre.

La pareja nunca fue antipática y siempre fue abierta con medios y seguidores, y por medio de sus redes sociales anunciaron la llegada de sus hijos.

La cantante barranquillera llegó a pensar en abandonar su carrera musical con la llegada de su primer hijo, pero ella misma destacó que fue Gerard Piqué quien le impulsó a seguir en su vida como cantante.

“Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, mencionó.

En este sentido, la cantante recordó: “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”.

Ahora, la pareja se encuentra en proceso de separación, nunca pensaron en casarse por motivos personales; ella aseguró que el tema le espantaba y para Piqué no era necesario desde que se sintieran bien como pareja.