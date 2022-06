Así son las supuestas fiestas de Piqué donde engañó a Shakira, según prensa española

La noticia sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Aunque, preliminarmente, la cantante y el deportista confirmaron lo que venía siendo una especulación, no han ofrecido mayores detalles al respecto.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, manifestó la expareja a través de un breve comunicado.

Vale recordar que Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, iniciaron su relación sentimental en 2010, pero no la oficializaron hasta el año siguiente. Si bien no se casaron, tuvieron dos hijos: Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

Los rumores en la prensa española sobre los detalles que rodean la separación, de la que venía siendo una de las parejas más populares en el mundo del entretenimiento, continúan. Esta vez, el programa Socialité, del canal español Telecinco, reveló aspectos de cómo sería la vida nocturna de Piqué, una de las supuestas motivaciones de la separación con la cantante colombiana.

Uno de sus bares favoritos sería La Traviesa, en Barcelona, lugar donde ―según dicen― conoció a su supuesta amante, una joven de 22 años que trabaja en dicho lugar.

Según mencionó el medio citado, el futbolista tenía una estrategia para salir en las noches y encontrarse con otras mujeres sin ser captado por paparazzis o la misma Shakira. Para ello, optaba por desplazarse en taxi e ingresaba a las discotecas por entradas alternas. Una vez dentro del bar, Piqué se dirigía a un salón privado ubicado tras una cortina roja.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver... yo llevo 12 años siguiendo a Gerard, y Piqué es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, aseguró el paparazzi Jordi Martín a Socialité.

“Según mis informaciones, las cantidades que pueda gastarse Piqué en una noche de fiesta varían según el día, pero mínimo 2.000 euros, de 2.000 para arriba por día. Pero esas cantidades para Piqué son irrisorias”, agregó.

Shakira y Gerard Piqué fueron durante más de 10 años una de las parejas más célebres en el mundo de la farándula. - Foto: Europa Press via Getty Images

“La gente me está acribillando”, confiesa señalada de ser amante de Piqué y niega conocerlo

Luego de que la cantante colombiana Shakira confirmara su separación del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, tras 12 años de relación sentimental, los principales diarios españoles han revelado algunos detalles que estarían detrás de la ruptura de la pareja.

Esta semana, el periodista Emilio Pérez de Rozas afirmó en la revista Cuore que el zaguero central estaría saliendo con una joven de 25 años. Igualmente, las reconocidas presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez (del programa Las Mamarazzis) dieron a conocer nuevos detalles de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, quien se mudaría a Estados Unidos en los próximos días.

“Esta chica tiene su cuenta de Instagram privada. Tiene unos pómulos muy marcados, la verdad me parece muy característica la forma de la cara porque tiene mucho pómulo. Tiene una cara muy marcada”, indicó inicialmente una de las presentadoras.

“No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, agregó la periodista, quien no reveló la identidad de la joven.

Luego de que las presentadoras dieran detalles del aspecto de la supuesta amante del futbolista, una mujer con las mismas características negó en entrevista con el programa Socialité, del canal Telecinco, conocer a Piqué.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, le dijo la mujer de iniciales C.M. al programa, de acuerdo con el medio Marca.

“No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por unas cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, agregó la joven, quien reiteró que la dejen “en paz” y aseguró que le han dicho que la verdadera joven que estaría relacionada con el futbolista se conocería “en breve”.