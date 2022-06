¿Shakira y Gerard Piqué están en crisis de pareja?

Foto: Corbis via Getty Images

La pareja de famosos es una de las más reconocidas en el mundo de la farándula, pues tienen dos hijos y llevan 12 años juntos. A pesar de que no se han casado, por años se conoció que la pareja disfrutaba su unión y familia.

No obstante, recientemente han surgido rumores sobre la posible crisis que afronta la pareja. En redes sociales incluso se ha dicho que en la canción nueva de Shakira con Rauw Alejandro, son indirectas para el futbolista del F. C. Barcelona.

Además, a esto se suma que, de acuerdo con El Periódico, vecinos confirmaron que el futbolista se había mudado a su apartamento de soltero de Barcelona. También, aseguraron que se le han visto frecuentando la noche barcelonesa con su amigo Riqui Puig.

A estas conjeturas se unen los comentarios de que la pareja lleva buen tiempo sin publicar nada juntos, o sin comentar e interactuar con las redes de su pareja. Debido a este distanciamiento, muchos aseguran que el futbolista y la cantante colombiana estarían pasando por un mal momento.

Es preciso recordar que la pareja no se ha casado y por lo pronto no está en sus planes, pues en entrevista con el periodista inglés Gary Neville para su canal de YouTube The Overlap, el futbolista decidió hablar del tema y despejó la duda.

El periodista le estaba hablando precisamente sobre cómo era su rutina diaria en el hogar y fue en ese momento cuando surgió la pregunta de por qué no estaban casados. “Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, dijo Piqué.

Shakira irá a juicio por fraude fiscal

La Audiencia de Barcelona rechazó un recurso de Shakira contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, segúnexplicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Por ahora, el tribunal mantendrá el procesamiento que dictó en julio del año pasado el Juzgado de Instrucción 2, de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

El juez dictó el procesamiento al terminar la instrucción de la causa en la que investiga si Shakira supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014, a pesar de estar obligada a hacerlo.

La defensa de Shakira ya replicó y afirma que no hay indicios suficientes para llevarla a juicio, y argumentó que en ese momento la cantante era “residente a todos los efectos, también los fiscales” en Bahamas.

Tanto el juez instructor como la Audiencia de Barcelona rechazan esta versión, y en este sentido ponen como ejemplo que en mayo de 2012 Shakira se compró una casa y empezó a hacerle obras, alquiló un estudio de grabación durante un año y se hizo seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona.

En concreto, los impuestos que Shakira supuestamente defraudó son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –con un total de 12.371.197 euros– y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) –999.024,54 euros–, sumando entre los dos un total de 13.370.221 euros.

En cambio, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona sí ha estimado el recurso de su abogado y asesor Ezequiel C., que también estaba investigado en la causa, y acordó archivarla porque cree que la investigación no le ha atribuido actos concretos para supuestamente colaborar en el presunto delito.

En un comunicado a raíz de esta decisión judicial, la defensa de Shakira valoró que la desestimación del recurso “es simplemente un paso más del proceso, que ahora continúa su cauce habitual”.

El equipo legal aseguró que “continuará defendiendo su inocencia, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso”, pruebas e informes periciales que respaldan la posición de la defensa.