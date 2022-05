Gerard Piqué rompió el silencio y contó por qué no se ha casado con Shakira

El futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira tienen una de las relaciones más duraderas de la farándula a nivel mundial; con 12 años juntos y dos hijos, se han convertido en un ejemplo de parejas estables de celebridades.

Desde hace varios años se ha rumorado por qué razón la pareja no ha ido al altar, ya que, a pesar de llevar tantos años juntos, nunca se ha visto a Piqué de rodillas.

En entrevista con el periodista inglés Gary Neville para su canal de YouTube ‘The Overlap’, el futbolista decidió hablar del tema y despejó la duda.

El periodista le estaba hablando precisamente sobre cómo era su rutina diaria en el hogar y fue en ese momento cuando surgió la pregunta de por qué no estaban casados. “Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, dijo Piqué.

En medio de las risas, el periodista le indagó sobre si en algún momento Shakira le había pedido que le propusiera matrimonio, pero él dijo que no, que nunca había hablado del tema. “Si lo hubiera hecho, te lo diría. No tengo problema en hablar de eso, pero no es el caso”, afirmó.

Además, Piqué contó cómo es su rutina diaria. “Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí (en la ciudad deportiva del Barça) a las 9:30 a. m. Comenzamos a entrenar a las 11:00, durante una hora y media o dos. A la 1:00 p. m. comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia, lo que sea”, dijo.

Hace poco, Shakira también se refirió al tema de por qué no se ha casado.

La artista, que hace poco cumplió 45 años, se conoció con el futbolista en 2010, año en que España ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, partido en el que Gerard jugó ante Holanda como titular. Para ese momento, la cantante pasaba por uno de los mejores momentos en su carrera gracias a éxitos como Loba y Sale el sol.

Por años se creyó que la pareja se conoció durante la grabación del himno del Mundial, en que Piqué aparece; sin embargo, según declaraciones hechas por el futbolista en una entrevista del diario L’Esportiu en 2020, aclaró que se conoció con Shakira en Madrid poco antes de ir a Sudáfrica.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, señaló en su momento. En efecto, el amor surgió y la cantante inicialmente se fue a vivir a Barcelona con él.

En 2017, Shakira le confesó a la edición italiana de Vanity Fair que, tras el nacimiento de Sasha (su primer hijo), pensó en abandonar del todo su carrera musical. “Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo”, mencionó.

Pero fue su pareja Gerard, quien la motivó a continuar y perseguir sus sueños. “Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón”.

Por esa unión y cariño que se les ve, algunos fanáticos de la cantante y el jugador se han preguntado por qué la pareja no se ha casado aún, luego de tantos años de relación y de tener dos hijos como producto de su amor. Shakira, en medio de una charla que sostuvo con el pódcast Planet Weird, mencionó que el matrimonio la “espanta”, lo que podría dar respuesta a ese interrogante.

La colombiana agregó que no quiere que Gerard Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.