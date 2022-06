Danna García, Norma en ‘Pasión de Gavilanes’, habló sobre su relación con Mario Cimarro en el set

La actriz Danna García reveló detalles de su relación con uno de los protagonistas de Pasión de Gavilanes y compañero de set, Mario Cimarro, en medio de una entrevista para el medio internacional People. Al parecer, uno de los momentos más importantes habría sido su reencuentro en las grabaciones para la segunda parte de la novela, y habló sobre los cambios que encontró en este al volverse a ver luego de tantos años.

Es de recordar que la novela tuvo su capítulo final este martes 31 de mayo y que se presentó la secuela justamente luego de más de 20 años de haberse lanzado al aire la primera parte de la historia, por lo que elenco principal, que no se reencontraban desde ese entonces, tuvo un gran reto al volver a crear las sensaciones y relaciones que enamoraron a los televidentes en un principio.

García contó a la revista que al encontrarse con Mario Cimarro, que es su pareja en la telenovela, se sorprendió al ver un hombre más “maduro” y “centrado”. Dijo que cuando lo vio nuevamente no lo quería soltar, expresando todo el cariño que le tenía luego de realizar tres producciones a su lado.

“Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y son demasiados años, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de Pasión de gavilanes”, fueron las palabras de la actriz en el medio citado.

Y agregó: “Mario, todo el mundo sabe, él es muy callado, es muy ermitaño; pero al mismo yo lo siento muy cercano, tal vez más cercano ahora que en esa época, más accesible. Y bueno Mario siempre ha sido una persona muy noble, pero lo siento, no sé cómo explicarlo, pero me da como mucha confianza cuando estoy con él porque sé que él está en control de la escena, me ayuda. Para mí la verdad es muy bonito grabar con Mario y me siento súper apoyada por él”, haciendo referencia a los cambios en su relación laboral después de 20 años.

Ante esta especial relación que García y Cimarro mantienen en el set, la actriz recalcó que espera poder volver a grabar con el cubano. “Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión, si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos”, concluyó para People.

Esta famosa novela rompió las barreras de idioma y cruzó las fronteras. Los hermanos Reyes, en la primera temporada, buscaban vengar la muerte de su hermana, por lo que van a buscar trabajo en la casa de las Elizondo, con el fin de buscar justicia por mano propia; en medio de su plan se enamoraron de las hermanas de la familia. La producción llegó a países como Venezuela, Chile y Puerto Rico, pero también a España y hasta Polonia y Rusia, entre otros.