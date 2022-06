“Me insultó”: paparazzi asegura que Piqué lo ofendió tras preguntarle por Shakira

Tras anunciar su separación, los ojos están puestos en la expareja Shakira y Gerard Piqué. Esto porque asegura que, pese a no haberse casado oficialmente, ya habrían firmado papeles de divorcio, los cuales oficializarían la ruptura.

Recientemente, se conoció que el futbolista español se salió de sus casillas y tuvo una respuesta fuerte contra un paparazzi que le preguntó por su soltería y Shakira. De acuerdo con lo informado, el futbolista le habría tirado el celular al piso y salió en su carro saltándose varios semáforos en rojo.

Según el medio Socialité, el jugador no tomó de buena forma la pregunta que le realizaron sobre sus planes. Por otro lado, se manifestó que Piqué habría ofendido fuertemente al paparazzi.

Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a @3gerardpique le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y @shakira La colombiana, jamás pierde los nervios con la prensa. pic.twitter.com/0FA3sFnQM9 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) June 25, 2022

Piqué está sufriendo por Shakira

Recientemente, se conocieron algunas declaraciones del presidente del Barcelona. Joan Laporta se mantuvo al margen el tema deportivo, por lo que optó por hablar sobre la relación de la pareja.

En las palabras recogidas por la revista ¡Hola!, Laporta da a entender que el futbolista no la está pasando bien y señaló que hay que ayudarlo.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos; tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, dice en apoyo a su jugador.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, señaló.

Así avanza la separación de la pareja

Los famosos han sido el foco de atención de los paparazzi en España. Además, se conoció una nueva información que asegura que, pese a no haberse casado oficialmente, ya habrían firmado papeles de divorcio, los cuales oficializarían la ruptura.

Según el periodista Jordi Martin, hace unos días fue visto el abogado del futbolista en la casa de la expareja, llevando unos documentos. Según el reportero, los papeles corresponderían al divorcio y la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.

El periodista también reveló que la mujer con la que fue infiel Piqué estaría saliendo con el jugador desde diciembre de 2021 y que incluso ya habría asistido al estadio para verlo jugar.

Shakira, devastada

Un paparazi alcanzó a captar a la cantante barranquillera manejando su camioneta blanca mientras ingresaba a su casa de Barcelona. Las fotos, que ya se difunden en varios medios internacionales, fueron tomadas el pasado miércoles 22 de junio.

En las imágenes se puede ver a Shakira con un gesto serio y con su cabello suelto cubriendo partes de su rostro. Es por eso que varios de sus fanáticos manifiestan que esta sería la primera aparición de Shakira luego de haberse conocido la foto de su expareja, manifestando que su estado de ánimo parecía no ser el mejor y sus pocas, pero serias expresiones así lo demostraban.

Otro tema que está siendo tendencia es el de un posible embarazo de la cantante, luego de que la reconocida astróloga Mhoni Vidente reveló que Shakira y Piqué se convertirían en padres nuevamente, pero lo harían, supuestamente, a través de un vientre de alquiler.

No obstante, en las últimas horas han surgido nuevos rumores sobre un posible embarazo de la cantante colombiana, debido a un video que ella misma publicó y que despertó la curiosidad de sus fanáticos.

Aunque en un principio parecía un baile normal, como los que Shakira usualmente suele publicar en sus redes sociales, sus seguidores no pasaron por alto un detalle en su abdomen.

Los fanáticos comenzaron a dejar mensajes preguntándole si estaba esperando un bebé y si sería de su expareja, Gerard Piqué. Por ahora Shakira no se ha pronunciado, así que solo se trata de especulaciones.