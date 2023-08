La curiosa historia de Karol G de ‘Yo me llamo’: está casada con exparticipante del mismo reality

Yo me llamo siempre ‘la saca del estadio’ hablando del rating. Y con esta temporada no ha sido la excepción.

Los televidentes aman ver las audiciones y es que en esta parte se encuentran con toda clase de participantes, desde quienes son los dobles perfectos, hasta aquellos que parece, solo van para hacerse famosos.

Las audiciones no se detienen y por ejemplo, una Karol G apareció para enamorar a varios. Lo cierto es que, tanto los televidentes como los jurados quedaron encantados con su belleza, pero no tanto con su voz.

Y es que, aunque Dahiana tenía un gran parecido con la ‘Bichota’, lo cierto es que su tono no se parecía al de la cantante colombiana. Por eso, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola tuvieron que decirle adiós.

La joven tomó de buena manera los comentarios de los jurados y hasta aseguró que seguirá perfeccionando su voz para regresar con toda en la siguiente temporada.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que ella está casada con otro imitador que también pasó por el reality. Se trata del famoso Ozuna del 2021, que sigue facturando gracias a su interpretación de este artista.

Cabe mencionar que Ozuna se ha presentado varias veces en el reality de Caracol. La primera vez fue en el 2018, pero se quedó en las audiciones. En 2021 volvió a intentarlo, y fue entonces cuando se quedó con un cupo para entrar a la escuela. Y no siendo suficiente con eso, en 2022 decidió presentarse a la versión chilena del reality.

Imitador de Ozuna en 'Yo me llamo'. | Foto: Instagram @yomellamoozunaoficial

Por las fotos que han aparecido en sus redes, la pareja de artistas decidió llegar al altar en febrero de este año luego de un año de noviazgo.

Y además de su matrimonio, también son socios. Y es que ambos suelen hacer shows, cada uno representando a su personaje: Karol G y Ozuna.

Karol G y Ozuna de 'Yo me llamo' están casados. | Foto: Instagram @yomellamoozunaoficial

Yo me llamo siempre está dando de qué hablar. Por ejemplo, durante esta semana Yina Calderón, quien se dio a conocer tras su paso por Protagonistas de novela, afirmó que hace unos años decidió presentarse al reality, aunque no se llevó muy buenos comentarios por parte de Amparo Grisales.

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté en Yo me llamo y esa señora me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”, contó en sus historias de Instagram.

Yina Calderón reveló que Amparo Grisales no la trató bien en su audición de 'Yo me llamo'. | Foto: Instagarm @yinacalderonoficial y @agrisales333

De acuerdo con la influenciadora, quiso presentarse al reality pues sentía que tenía las habilidades para imitar a La trigresa del oriente. Incluso, en varios videos se mostró transformada en la artista peruana, cuando precisamente estaba ensayando para presentarse en la producción de Caracol.

En su relato también sumó que ellos no sabían quién era ella: “Pipe me dijo que sí; Escola que no, pero no me trató mal; esa señora [Amparo Grisales] ay... pero bueno, ella no lo hizo hacia mí, si no hacía el personaje que yo estaba interpretando”.

Luego de mostrarse como La tigresa del oriente, la famosa concluyó que: “Ahí les dejé para que no digan que no me lo mando como es. (...) Es que hemos hecho de todo”.

Yo me llamo se estrenó con varios cambios. Uno de ellos, el retorno de Pipe Bueno, luego de no estar presente en un par de temporadas. Además, a los tres jurados se unió un cuarto integrante. Se trata de Symphony, que es básicamente una inteligencia artificial capaz de saber si los artistas son los dobles perfectos.