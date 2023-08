“Cuando entra al escenario se convierte en un re papasito”, Amparo Grisales sobre ‘Yo me llamo’ Marc Anthony

Yo Me Llamo se estrenó recientemente y se esperan grandes imitaciones en esta nueva temporada. | Foto: Captura de pantalla Caracol Tv

En el su séptimo capítulo, ‘Yo me llamo’ contó con diversas personalidades musicales a nivel mundial como Mía Colucci, Marbelle y Elvis Presley. Además de, el reconocido salsero Marc Anthony, el cual sorprendió al público con su gran parecido físico al cantante estadounidense. Con un look representativo del artista, el concursante subió al imponente escenario para interpretar ‘Tu amor me hace bien’, una de las canciones más aclamadas por el público.