“Perdió la salvación” Memes destrozan la imitación de Mía Colucci de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo, el reconocido programa de imitación de artistas musicales, sigue cautivando a los televidentes en las noches por medio de la pantalla chica, pues en el show se viven momentos nostálgicos, emotivos, alegres, pero al mismo tiempo, muy divertidos.

Su octavo capítulo, ya ha recibido a decenas de artista que llegan al programa para convencer a Colombia de que realmente pueden parecerse a su artista favorito y brillar en la luminosa tarima.

Yo Me Llamo se estrenó este miércoles y se esperan grandes imitaciones en esta nueva temporada. | Foto: Tomada de Instagram @yomellamo

En la gala que se llevó a cabo en la noche del 3 de agosto del 2023, uno de los participantes que causó risas entre el público fue el aspirante a ser el “doble perfecto” de Mía Colucci, integrante de la famosa agrupación ‘Rebelde’ o ‘RBD’.

Interpretando ‘Sálvame’ una de las canciones más reconocidas de la exitosa novela mexicana, el participante pisó el imponente escenario del concurso más importante de imitación en Latinoamérica para cautivar al jurado.

Con 180 premios en solo 4 años, RBD logró una mención en el libro de los Récord Guinness, por ser el grupo que obtuvo una mayor cantidad de exaltaciones. | Foto: Foto: Colprensa

Con el outfit representativo del personaje ficticio, realizado por Anahí Puente, compuesto por un uniforme de blazer rojo, corbata, unas botas de cuero y un llamativo sobrero rosado con brillantina, este participante hizo a muchos recordar su infancia de una forma peculiar.

Inmediatamente, la actriz y modelo colombiana Amparo Grisales le pide que pare de cantar, “Ay perdón, te estoy salvando, para que no pierdas la voz porque ya la estás perdiendo”, y procede a brindar su retroalimentación.

“Perdió la salvación” Memes destrozan a la imitación de Mía Colucci de Yo me llamo | Foto: Fotograma, 1:02:41, Los jurados de Yo Me Llamo aumentan el nivel con los dobles - Capítulo 4 - Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Ni físicamente te pareces, cantas horrible, es como una parodia lo que estás haciendo… o sea, no te llamas”, fueron las palabras de Amparo.

Por su parte, el músico y compositor argentino César Escola le mencionó al participante; “Eres igual, eres igual que una pesadilla en la noche, definitivamente no te llamas”.

“Perdió la salvación” Memes destrozan a la imitación de Mía Colucci de Yo me llamo | Foto: Captura Instagram @yomellamo

Esta reacción del jurado, al parecer, no fue muy bien recibida por el imitador, quien luego de decir: “Al cabo que no quería… pero yo si soy Mía Colucci”, se retira rápidamente del escenario, sin antes lanzarles una fuerte y molesta mirada al trío de jurados.

Normalmente, al finalizar las audiciones, los participantes realizan la cápsula ‘El lente espía’ o también llamada ‘El confesionario’, la cual se publica en las redes sociales de ‘Yo me llamo’ y se trata de una corta interacción con los concursantes.

En esta oportunidad, el imitador de Mía Colucci, afirmó que la verdadera razón por la que no fue admitido en el concurso fue porque Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, los jurados de la novena temporada, “están muy viejos y no saben nada de ‘Rebelde’”.

Compartió con los cibernautas, tres pasos para lograr parecerse a Mía Colucci, entre los cuales mencionó “El primero es ser fashion, el segundo, ser única y el tercero sería ser Mía Colucci”. Afirmó además que, afectivamente se volvería a presentar al concurso, pues siente que realmente es el doble perfecto de Mía Colucci, “Así esa tal Amparo Grisales, o yo no sé cómo es que se llama, me diga que no, yo me llamo Mía”.

Memes de Mía Colucci en ‘Yo me llamo’

Este mencionado personaje, además de causar risas entre el público, el grupo de jurados y los televidentes, fue blanco de memes creados por los cibernautas y fanáticos de ‘Rebelde’ en redes sociales, específicamente en Twitter.

Como es costumbre, en las transmisiones de este tipo de concursos de imitación de famosos artistas, los usuarios de internet están a la expectativa y no desaprovechan la oportunidad para recopilar momentos divertidos, graciosos o como algunos los catalogan, “ridículos”; y en el caso de ‘Yo me llamo’, al ser el programa más visto a nivel nacional en Colombia, es casi imposible que esto no suceda.

“Y que Mía Colucci perdió la salvación jajajajaja ay no”, “Esa Mía Colucci tuvo uso buenos días en el Bronx” y “Tan cambiada que está Mía Colucci”, son algunos de los comentarios más popularesy que causaron risas y debates en la web.

