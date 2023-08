El participante de ‘Yo me llamo’ que contó su historia y conmovió a los jurados

Después del éxito del ‘Desafío The Box’ en su temporada número 19 llegó a las pantallas de la televisión colombiana la nueva temporada de Yo me llamo, el concurso que busca premiar al mejor imitador de su artista favorito.

El exigente jurado compuesto por Amparo Grisales, el maestro César Escola y Pipe Bueno estarán con el ojo muy abierto para traer a la escuela de Yo me llamo a los mejores talentos de esta temporada 2023, así que Colombia entera estará pendiente de quienes logran erizar a la diva en esta oportunidad. Cabe destacar que este año hay una nueva integrante entre los jurados y es Sinfonic, una inteligencia artificial que le dicen el hada de la afinación.

'Yo me llamo' vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Cada uno de los participantes trae su propia historia al programa, lo cual despierta muchos sentimientos de los televidentes y jurados, quienes reconocen en varios de ellos el esfuerzo y las pruebas que han tenido que pasar para lograr llegar al escenario y presentar sus mejores actuaciones cada noche.

En uno de los más recientes capítulos, sucedió un episodio que le rompió el corazón a más de uno. Al teatro llegó el imitador del cantante Víctor Manuelle, quien interpretó Por ella, uno de los éxitos del artista. Al terminar su presentación, el imitador no pudo evitar las lágrimas y bastante conmovido, le explicó a los jurados que, en su adolescencia, se salvó de la muerte.

“Hace mucho tiempo tuve un problema de salud muy grave, estuve más allá que acá. Él (Dios) fue quien me salvó y mi testimonio de vida es que existe y acá estoy yo para demostrarlo…. A los 15 años me dio cálculos en la vesícula, después se me agravaron las cosas, duré ocho meses, médicamente me desahuciaron, no podían hacer nada por mí”, relató ante las cámaras.

Luego, continuó diciendo que fue gracias a un milagro de Dios que volvió a vivir. “En el hospital me llegó un padre a las 3 de la mañana, se acercó a la cama de todos y por último me dejó a mí y me dijo que si me quería confesar, cerré los ojos, entré en un sueño donde sé que fue Dios el que me habló, me dijo que si me quería quedar, que si quería continuar, yo estaba cansado por tantas cosas que me habían hecho”.

Y continuó diciendo: “Se me infectó un pulmón, estaba hinchado porque tuve muchas operaciones seguidas, pero gracias a Él, al otro día, no sé cómo, por un milagro, pasaron los doctores y me dijeron que ya estaba bien y que ya podía salir y aquí estoy”.

Imitador de Víctor Manuel en 'Yo me llamo' | Foto: @canalcaracol

La historia le movió el corazón a todos los que estaban escuchando al participante y por eso la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron como muestra de solidaridad: “qué gran historia”, “un guerrero de la vida”. El artista recibió tres estrellas verdes, lo que quiere decir que pasó automáticamente a la siguiente etapa de Yo me llamo.

Es así como el reality musical no solo es el escenario para mostrar el talento de quienes buscan ser reconocidos por sus imitaciones, sino que se convierte en la oportunidad perfecta para conocer las historias de vida de los concursantes, quienes cada noche demuestran que con tenacidad y disciplina se pueden superar los obstáculos y llegar a alcanzar el triunfo.

Los colombianos seguiremos pendientes cada noche de la participación de nuevos imitadores que buscan llegar a la final. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, pues la escuela de Yo me llamo está con las puertas abiertas para recibir a quienes demuestren que tienen madera para ser el mejor imitador de su artista favorito.