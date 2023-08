“Pareces borracho”: Amparo Grisales se despachó contra ‘Yo me llamo’ Pipe Bueno

El aclamado concurso de imitación Yo me llamo llegó a las noches de Caracol Televisión para seguir acompañando y divirtiendo a los colombianos con el mejor talento de los imitadores del país. A pesar de que fueron más 6.000 personas las que audicionaron en todo Colombia, sólo 280 fueron escogidas para viajar a Bogotá y ser conocidas por los televidentes.

En la noche del jueves 3 de agosto se presentó el séptimo capítulo de su octava temporada, el cual generó distintas reacciones en el público. Y es que fueron varios los participantes que brillaron en el escenario, sin dejar de lado que también hubo decepción para el exigente grupo de jurados, entre los que se encuentran Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Yo me llamo. | Foto: Heidy León

A pesar de que los aspirantes al programa se presentan con la ilusión de ingresar a la escuela que ofrece el concurso para perfeccionar sus imitaciones, no todos logran pasar a la siguiente fase. Sin embargo, los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez tienen la tarea de animarlos y hacerles pasar un rato divertido antes y después de sus interpretaciones.

En esta oportunidad, el gran escenario de ‘Yo me llamo’, recibió a quien sería el doble perfecto de Pipe Bueno, jurado del programa, quien se sorprendió cuando vio entrar al participante.

Con la exitosa canción ‘Recostada en la cama’, este imitador descrestó a los televidentes. Sin embargo, lo por las razones esperadas, pues su voz no era muy similar a la del cantante de música popular.

Pipe Bueno debutó como jurado de Yo me llamo en el año 2017. Amparo Grisales está desde el inicio y es ya una marca dentro de este programa concurso del canal Caracol. | Foto: Heidy LeÓn-semana

“Usted no es ni Pipisito, ni Pipisote, yo tengo aquí a Pipesote, pero la verdad, no sé qué te pasa, no sé qué pasa con tu voz, pareces borracho”, expresó seriamente la ´diva de la televisión colombiana’, logrando que el participante incrementara su nivel de nerviosismo.

El participante indicó que esto se dio a los nervios que tenía por realizar la audición. Sin embargo, Pipe le dio una segunda oportunidad para interpretar nuevamente la canción en modalidad acapella.

@yo_mellamo2023 Pipe Bueno Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor, compositor y actor colombiano, sus géneros musicales son principalmente la música popular y la ranchera. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reguetón junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. #yo_mellamo2023 #colombia #cantante #Hashtags #fyp @YoMellamo2023 @YoMellamo2023 @YoMellamo2023 ♬ sonido original - YoMellamo2023

“Yo también me hubiera quedado dormida… yo no lo espero y me hago la dormida”, dijo entre risas Amparo Grisales, haciendo referencia a la letra de la canción y a la interpretación del imitador.

“Siempre me sentiré honrado y agradecido con cualquier persona que quiera imitar mi talento, de verdad que muchas gracias”, apuntó con mucho respeto el talentoso cantante Pipe Bueno.

Amparo, modelo y actriz colombiana lo cuestionó en cuanto al parecido físico, pues resaltó que son muy diferentes en su contextura corporal, expresiones faciales y tipo de cabello. “Por favor, ayúdenme, miren que yo tengo toda la actitud y yo sé que ustedes me pueden dar la oportunidad, este siempre ha sido mi sueño”, mencionó el participante.

“Pareces borracho”: Amparo Grisales se despachó contra ‘Yo me llamo’ Pipe Bueno | Foto: Instagram @yomellamo

Sin embargo, recibió una respuesta negativa por parte de los tres jurados, quienes lo invitaron a presentarse en la siguiente temporada.

“No importa, no importa, lo intentamos, yo sé que nos parecemos físicamente y todo pero, pues, ya es una decisión de los jurados, y contra ellos no puedo hacer nada”. afirmó el imitador.

En medio de la cápsula ‘El lente espía’, original de las redes sociales de ‘Yo me llamo, el concursante aclaró “Pues no sé, me ganaron los nervios en el momento, no supe dar el resultado que deseaban los jurados”.