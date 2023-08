“Mi amiga cuando se emborracha”: Así fue la audición de ‘Yo me llamo’ Thalía

Al imponente escenario de ‘Yo me llamo’ llegó una concursante que prometía ser el “doble perfecto” de la famosa cantante y actriz mexicana Thalía. Interpretando el éxito ‘No me enseñaste’ en modalidad acapella, la imitadora sorprendió al público, pero no de la forma esperada.

“Ya para, para, para el jinete, estás desbocada... lo más importante es que se nota que estás contenta”, afirmó la ‘diva de la televisión colombiana en medio de una incontrolable risa. Sin embargo, le dejó en claro que no realizó una buena interpretación y por consiguiente , no avanzaría dentro de la competencia.

¿Cómo fue la preparación para imitar a Thalía?

“Llevaba un año preparándome, pero afortunadamente se me murió mi mascota y la verdad dije no quiero cantar más. Estaba estudiando y preparándome con clases de técnica vocal, pero hay momentos en la vida en donde uno piensa que no puede más, que quiere parar lo que a uno lo apasiona, creo que ese fue mi momento”. Ahorita despertando el fénix de las tinieblas hace tres meses dije yo me voy a presentar”, confesó la joven.