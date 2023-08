Este fue el primer esposo que tuvo Amparo Grisales a los 14 años

Tras lo vivido y como ha relatado la ahora jurada de ‘Yo me llamo’, esa relación estuvo marcada por difíciles momentos y situaciones complicadas que no permitieron a la pareja poder disfrutar del amor; no obstante, esto no fue impedimento para que Amparo pudiera sostener otras relaciones en su adultez. Jorge Rivero, Julio Iglesias y Piero son algunos de los nombres que estuvieron involucrados sentimentalmente con la nacida en Manizales. Finalmente, la actriz, cansada de la atención en sus relaciones, decidió no publicar a sus parejas sentimentales y tomó la medida de hacer privada su última relación.