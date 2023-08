‘Yo me llamo’: Pipe Bueno mostró sus pasos prohibidos y ‘perreó’ con Amparo Grisales; César Escola se “avergonzó”

Yo me llamo conquistó las miradas y la atención de miles de fieles televidentes con su regreso a la programación nocturna, regalando una temporada 2023 llena de sorpresas y momentos graciosos. El proyecto cautivó con las propuestas, los jurados, los presentadores y las audiciones de cada concursante, las cuales dieron un vistazo a la clase de talentos que habrá en esta edición.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

El escenario de este reality, poco a poco, recibió toda clase de artistas, los cuales dejaron sin palabras por sus resultados positivos y los errores que cometieron al darle vida a los ídolos musicales que admiraban. A pesar de que algunos participantes no clasificaron para la siguiente etapa, sus presentaciones sirvieron como base para desatar debates y reflexiones entre el panel de expertos.

En el reciente capítulo, un joven llegó a presentar al reality imitando a Guaynaa, reconocido integrante del género urbano, quien se popularizó por su famoso tema Rebota . El participante puso a bailar a los presentes en el lugar, pero su presentación no fue del todo aplaudida por Amparo Grisales y César Escola.

| Foto: Fotograma, 22:46, Variedad de géneros y en la novena noche de audiciones -Capítulo 9 -Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Mientras Pipe Bueno le dio un voto verde, sus compañeros cuestionaron la ausencia del acento puertorriqueño. La actriz fue clara en que no sentía bien la interpretación y le hacía falta ese flow del cantante que tanto lo caracterizaba en el escenario.

“ Me falta el acento y me falta la pronunciación ”, dijo Amparo Grisales, a lo que el maestro argentino replicó: “Tenía como acento de Chapinero”.

La artista no cambió de parecer y agregó que sentía que el joven no ponía ese acento al final de cada frase, por lo que se le perdía el sello de Guaynaa.