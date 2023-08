Paola Turbay marcó su ‘territorio’ y le dejó mensaje a su esposo, ¿quién es él?

View this post on Instagram

Quién es el esposo de Paola Turbay

“Para mí, Ana de nadie ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Estas historias hacen catarsis porque, a pesar de que yo pueda parecer la mujer con la vida perfecta, a mí también me ha tocado comérmela toda, sufrir, y afrontar crisis en mi matrimonio o con mis hijos”.

Más adelante, en una conversación con KienyKe, aseguró que su relación no es perfecta, pero que nunca ha tenido que lidiar con el tema de los ‘cachos’. “Por fortuna no me ha tocado, y no es que no me las haya pillado porque yo soy muy abeja”.