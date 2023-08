Paola Turbay y su increíble negocio que pondrá felices a sus seguidoras

Paola no se detiene y muestra de eso es su reciente revelación. Y es que la famosa decidió ordenar su clóset y sacar algunas prendas que aunque están en perfecto estado, ya no va a usar más.

Paola compartió en su Instagram una historia en la cual se asegura que su clóset no es el único que está a la venta y que varias famosas también usan esta plataforma para vender esas prendas que ya no usan.

“En junio me llaman y nos reunimos para hablar de Ana de Nadie . Después de leer los primeros 10 capítulos me encantó, pero en un principio quería ser Violeta” dijo.

Y continuó con su relato: “Empiezo a leer y a meterme en la historia y en un principio les propuse que quería ser Violeta y me dijeron: ‘Usted tiene que ser Ana’, y bueno, nada, ahí arrancamos. La verdad no estaba dentro de mis planes volver a trabajar en Colombia, pero cuando me llega esta historia que era tan bonita y con tanto sentido dije que sí”.

“No sé, no creo, no creo que haya una segunda parte, porque como esto está inspirado, es una adaptación de Señora Isabel, esta novela exitosa de la noventa, se acabó donde se acabó, nunca se hizo una segunda parte, no creo que esta sea la excepción, a no ser que la gente salga a la calle a gritar o escriba en redes, quién sabe qué pueda pasar, pero por ahora no está contemplado”.